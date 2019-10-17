Политика
Капитал страныСША могут пригласить Россию на следующий саммит G7
Соединенные штаты будут председательствовать на следующем саммите G7, поэтому вполне возможно, что Россия получит приглашение участвовать в заседании в качестве гостя. Тем не менее, это вопрос еще окончательно не решен, заявил исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни.
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Общество
NYT: в Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму
В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
RT на русском вчера в 20:12
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
АиФ Удмуртия вчера в 22:43
Кино
Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская»
Сериал на основе бурятского фильма в будущем могут показать на Netflix Накануне режиссёр Солбон Лыгденов опубликовал на своём YouTube-канале видео, в котором рассказал о том, как продвигается работа над фильмом "321-я сибирская".
Байкал-Daily 01:13
Политика
Трамп назвал Эрдогана чертовски хорошим лидером
Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии, назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».
RT на русском вчера в 15:26
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Экономика
Goldman Sachs меняет структуру бизнеса в России
В компании не намерены раскрывать оценку финансовой эффективности изменения структуры бизнеса.
Коммерсантъ 00:23
Общество
РБК: электронную подпись попробуют выдавать дистанционно
В рамках эксперимента граждане смогут дистанционно подписывать договоры об услугах связи, заключать сделки на электронных торговых площадках, оформлять договоры купли-продажи недвижимости с ипотекой и так далее, сообщает в пятницу РБК.
ТАСС 00:49
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Lenta.ru вчера в 09:11
Политика
В посольстве США объяснили приезд дипломатов в Северодвинск
Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс прокомментировала снятие с поезда в Северодвинск делегации США.
Газета.Ru вчера в 15:48
Армия и оружие
В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км
Военное обозрение вчера в 08:00
Армия и оружие
Недавно запущенный российский спутник уже разрушился на орбите
Ferra вчера в 09:37
Общество
Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2
Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 16 октября в 21:08
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета вчера в 01:30
Происшествия
В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП при посадке
Самолет авиакомпании "Ангара", следовавший из Иркутска в Мирный в Якутии, при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городском аэропорту.
Газета.Ru вчера в 23:02
Происшествия
Под Красноярском оцепили место крупного пожара на станции
Полиция оцепила место пожара на железнодорожной станции Мана в Красноярском крае, сообщил РИА Новости глава пресс-службы регионального главка МВД Владимир Юрченко.
РИА Новости вчера в 21:43
Музыка
На Украине артистов не пустят на Евровидение за туры в России
Как News.ru писал ранее, Европейский вещательный союз оштрафовал Исландию за то, что участвовавшая в Евровидении в Израиле группа Hatari показала флаг Палестины во время трансляции конкурса.
News.ru 16 октября в 08:38
Экономика
Упрощенное гражданство России привлекло всего одного инвестора
Согласно закону о гражданстве, облегченный порядок принятия в гражданство России действует для лиц, которые являются инвесторами, чья доля вклада в уставный (складочный) капитал российского юридического лица, осуществляющего деятельность в установленных видах экономической деятельности, составляет не менее 10% непрерывно не менее трех лет.
Газета.Ru 01:42
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк назвала время и дату для коллективной молитвы
Семья звезды поддержала эту идею, отметив, что такая молитва будет очень сильной, а энергетический посыл будет точно услышан.
Телепрограмма 00:14
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости 16 октября в 11:53
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Экономика
Компании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей
Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов: разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Лот дает право на пользование квотами на добычу краба в районе промысла, компании получат их на 15 лет.
Ведомости вчера в 16:16
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели 16 октября в 09:17
Авто
ГАЗ зарегистрировал новый логотип «Победы»
Автоновости дня вчера в 10:24
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 17 октября.
RT на русском вчера в 01:07
Политика
МВД Эквадора заявило о «российском следе» в протестах в стране
Акции протеста начались в Эквадоре после того, как президент страны Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизель и бензин, в результате чего цены на топливо резко выросли.
РБК вчера в 16:52
Технологии
Пристегните ремни: появились системные требования для Need for Speed Heat
В магазине Origin опубликовали системные требования для Need for Speed Heat.
CyberSport.ru 01:42
Здоровье
Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru вчера в 17:54
Армия и оружие
ДКВП проекта 12322 «Зубр» будут модернизированы
Военное обозрение 15 октября в 04:54
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
RT на русском вчера в 07:07