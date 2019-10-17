Политика

Капитал страныКапитал страныСША могут пригласить Россию на следующий саммит G7

Соединенные штаты будут председательствовать на следующем саммите G7, поэтому вполне возможно, что Россия получит приглашение участвовать в заседании в качестве гостя. Тем не менее, это вопрос еще окончательно не решен, заявил исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни.
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Трамп не предупредил мэра Дорала о своем решении провести там саммит G7

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Мэр Дорала заявил, что Трамп не предупредил его о решении провести в городе саммит G7

ТАССвчера в 23:21

В Вашингтоне сочли возможным пригласить Путина на следующий саммит G7

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Lenta.ruвчера в 13:13

США готовы пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году

Московский Комсомолецвчера в 13:01

Саммит G7 2020 года состоится на курорте Трампа во Флориде

RT на русскомвчера в 12:59
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Общество

NYT: в Нью-Йорке закроют самую крупную в мире тюрьму

В городском совете Нью-Йорка одобрен план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается крупнейшей в мире.
RT на русском вчера в 20:12
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Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
АиФ Удмуртия вчера в 22:43
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Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская»

Сериал на основе бурятского фильма в будущем могут показать на Netflix Накануне режиссёр Солбон Лыгденов опубликовал на своём YouTube-канале видео, в котором рассказал о том, как продвигается работа над фильмом "321-я сибирская".
Байкал-Daily 01:13
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Трамп назвал Эрдогана чертовски хорошим лидером

Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии, назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».
RT на русском вчера в 15:26
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
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Goldman Sachs меняет структуру бизнеса в России

В компании не намерены раскрывать оценку финансовой эффективности изменения структуры бизнеса.
Коммерсантъ 00:23
Общество

РБК: электронную подпись попробуют выдавать дистанционно

В рамках эксперимента граждане смогут дистанционно подписывать договоры об услугах связи, заключать сделки на электронных торговых площадках, оформлять договоры купли-продажи недвижимости с ипотекой и так далее, сообщает в пятницу РБК.
ТАСС 00:49
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Политика

В посольстве США объяснили приезд дипломатов в Северодвинск

Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс прокомментировала снятие с поезда в Северодвинск делегации США.
Газета.Ru вчера в 15:48
Армия и оружие

В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км

Военное обозрение вчера в 08:00
Армия и оружие

Недавно запущенный российский спутник уже разрушился на орбите

Ferra вчера в 09:37
Общество

Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2

Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 16 октября в 21:08
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Российская газета вчера в 01:30
Происшествия

Пропавшего под Екатеринбургом десятилетнего мальчика нашли живым

РИА Новости 01:03
Происшествия

В Якутии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП при посадке

Самолет авиакомпании "Ангара", следовавший из Иркутска в Мирный в Якутии, при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городском аэропорту.
Газета.Ru вчера в 23:02
Происшествия

Под Красноярском оцепили место крупного пожара на станции

Полиция оцепила место пожара на железнодорожной станции Мана в Красноярском крае, сообщил РИА Новости глава пресс-службы регионального главка МВД Владимир Юрченко.
РИА Новости вчера в 21:43
Музыка

На Украине артистов не пустят на Евровидение за туры в России

Как News.ru писал ранее, Европейский вещательный союз оштрафовал Исландию за то, что участвовавшая в Евровидении в Израиле группа Hatari показала флаг Палестины во время трансляции конкурса.
News.ru 16 октября в 08:38
Экономика

Упрощенное гражданство России привлекло всего одного инвестора

Согласно закону о гражданстве, облегченный порядок принятия в гражданство России действует для лиц, которые являются инвесторами, чья доля вклада в уставный (складочный) капитал российского юридического лица, осуществляющего деятельность в установленных видах экономической деятельности, составляет не менее 10% непрерывно не менее трех лет.
Газета.Ru 01:42
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк назвала время и дату для коллективной молитвы

Семья звезды поддержала эту идею, отметив, что такая молитва будет очень сильной, а энергетический посыл будет точно услышан.
Телепрограмма 00:14
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
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Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Экономика

Компании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей

Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов: разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Лот дает право на пользование квотами на добычу краба в районе промысла, компании получат их на 15 лет.
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Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели 16 октября в 09:17
Авто

ГАЗ зарегистрировал новый логотип «Победы»

Автоновости дня вчера в 10:24
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 17 октября.
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Политика

МВД Эквадора заявило о «российском следе» в протестах в стране

Акции протеста начались в Эквадоре после того, как президент страны Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизель и бензин, в результате чего цены на топливо резко выросли.
РБК вчера в 16:52
Технологии

Пристегните ремни: появились системные требования для Need for Speed Heat

В магазине Origin опубликовали системные требования для Need for Speed Heat.
CyberSport.ru 01:42
Здоровье

Минздрав объявил список смертельно опасных прививок

Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru вчера в 17:54
Армия и оружие

ДКВП проекта 12322 «Зубр» будут модернизированы

Военное обозрение 15 октября в 04:54
Политика

Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
RT на русском вчера в 07:07
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