Политика
ВедомостиТрамп объявил о запрете въезда в США из Европы
США запретят въезд из стран Евросоюза, начиная с 13 марта. Запрет вводится на 30 дней, заявил президент США, обращаясь к нации из Белого дома. Трамп обвинил власти Евросоюза в том, что они не смогли предупредить распространение коронавируса, как это сделали США.
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Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Авто
Разработчик рассказал о бронеавтомобиле «ВПК-Урал»
Как рассказал глава «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий, отвечающей за разработку «ВПК-Урал», машина пока проходит предварительные испытания, но первый экземпляр уже был продан зарубежному заказчику.
Политика
Госдума одобрила поправки в конституцию
Госдума во втором — основном — чтении приняла законопроект о поправках к Конституции РФ.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией
Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Здоровье
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Общество
Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела
Как сообщила РИА Новости судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ, о переводе файлов дела попросила группа адвокатов, защищающих обвиняемого россиянина Олега Пулатова.
Экономика
В США предсказали новый мировой экономический кризис
Вашингтон, 12 марта 2020, 08:56 — REGNUM Предсказавший мировой экономический кризис 2008 года американский экономист Джесси Коломбо предупредил о приближении нового экономического краха.
Авто
Рынок автомобилей с пробегом вырос на 11% в феврале
Политика
Глава МИД Польши назвал «Северный поток-2» угрозой для Европы
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает проект газопровода «Северный поток-2» угрозой для Европы.
Общество
В Италии разрешили торговать только продуктами и медикаментами
Власти Италии приняли решение закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек.
Здоровье
Врачи рассказали о внезапно начинающихся смертельных болезнях
Грипп, аллергия и даже варикоз могут лишить человека жизни очень быстро, предупреждают врачи.
Политика
Байден становится лидером на праймериз
Действующий президент Америки Дональд Трамп стал лидером во всех пяти штатах, где проводились голосования — Айдахо, Вашингтон, Миссисипи, Миссури и Мичиган.
Политика
Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения — в населенных пунктах Золотое и Счастье.
Культура
На канале Россия 1 начинается сериал «Невеста комдива»
Сериал выйдет 9 марта в 20.00 на телеканале Россия 1.
Общество
Судью Хахалеву обвинили в нарушении трудовой дисциплины
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Шоу-бизнес
Айза дала Гуфу еще один шанс ради сына
Поклонники Гуфа тут же поблагодарили звезду за то, что дала артисту второй шанс на общение с сыном, которого тот обожает.
Гаджеты
Опубликован топ-5 самых подделываемых смартфонов
Авторы распространенного бенчмарка Master Lu составили рейтинг самых подделываемых смартфонов, основываясь на статистке китайского рынка с весны 2019 по начало весеннего сезона 2020 года.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Хоккей
Хартли: «Авангард» проиграл серию во втором и третьем матчах, а не сегодня
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:4, 2-4 в серии).