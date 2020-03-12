Политика

ВедомостиВедомостиТрамп объявил о запрете въезда в США из Европы

США запретят въезд из стран Евросоюза, начиная с 13 марта. Запрет вводится на 30 дней, заявил президент США, обращаясь к нации из Белого дома. Трамп обвинил власти Евросоюза в том, что они не смогли предупредить распространение коронавируса, как это сделали США.
Читать в источнике
Комментировать80

Подробнее о событии

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:15

Трамп запретил въезд в США из Европы

РИА Новостивчера в 21:26

Reuters: США не согласовывали с ЕС 30-дневный запрет на въезд из Европы

ТАСС01:25

Страны ЕС не знали о решении Трампа ограничить европейцам въезд в США

Интерфакс00:44

Трамп пояснил введенный США запрет на въезд в страну из Европы

Газета.Ru01:40

Трамп объявил о запрете на въезд в США из Европы

Коммерсантъвчера в 21:15

Трамп запретил въезд из Европы в США из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 02:19, Ашберн
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Газета.Ru вчера в 16:01
Авто

Разработчик рассказал о бронеавтомобиле «ВПК-Урал»

Как рассказал глава «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий, отвечающей за разработку «ВПК-Урал», машина пока проходит предварительные испытания, но первый экземпляр уже был продан зарубежному заказчику.
SpeedMe вчера в 00:34
Политика

Госдума одобрила поправки в конституцию

Госдума во втором — основном — чтении приняла законопроект о поправках к Конституции РФ.
BFM.ru 10 марта в 09:49
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Газета.Ru вчера в 19:34
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Коммерсантъ вчера в 22:18
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Вести.Ru вчера в 16:27
Общество

Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

RT на русском вчера в 11:11
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Здоровье

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК вчера в 14:38
Общество

Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела

Как сообщила РИА Новости судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ, о переводе файлов дела попросила группа адвокатов, защищающих обвиняемого россиянина Олега Пулатова.
РИА Новости 02:06
Происшествия

Летевший из Иркутска в Москву самолет вынужденно сел в Кемерово

Газета.Ru 00:47
Экономика

В США предсказали новый мировой экономический кризис

Вашингтон, 12 марта 2020, 08:56 — REGNUM Предсказавший мировой экономический кризис 2008 года американский экономист Джесси Коломбо предупредил о приближении нового экономического краха.
REGNUM 01:56
Авто

Рынок автомобилей с пробегом вырос на 11% в феврале

Тарантас Ньюс 10 марта в 02:13
Политика

Глава МИД Польши назвал «Северный поток-2» угрозой для Европы

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает проект газопровода «Северный поток-2» угрозой для Европы.
РБК 02:00
Общество

В Италии разрешили торговать только продуктами и медикаментами

Власти Италии приняли решение закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек.
RT на русском вчера в 16:57
Здоровье

Врачи рассказали о внезапно начинающихся смертельных болезнях

Грипп, аллергия и даже варикоз могут лишить человека жизни очень быстро, предупреждают врачи.
Профиль вчера в 10:17
Футбол

«Ливерпуль» выбыл из Лиги чемпионов, проиграв «Атлетико»

REGNUM 01:22
Политика

Байден становится лидером на праймериз

Действующий президент Америки Дональд Трамп стал лидером во всех пяти штатах, где проводились голосования — Айдахо, Вашингтон, Миссисипи, Миссури и Мичиган.
УтроNews вчера в 04:58
Политика

Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения — в населенных пунктах Золотое и Счастье.
РИА Новости вчера в 18:51
Культура

На канале Россия 1 начинается сериал «Невеста комдива»

Сериал выйдет 9 марта в 20.00 на телеканале Россия 1.
Комсомольская правда 09 марта в 01:39
Происшествия

В Чите члены банды «Ключевские» получили от 23 до 25 лет колонии

РИА Новости 01:40
Общество

Судью Хахалеву обвинили в нарушении трудовой дисциплины

Интерфакс вчера в 10:43
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru вчера в 03:50
Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
Шоу-бизнес

Айза дала Гуфу еще один шанс ради сына

Поклонники Гуфа тут же поблагодарили звезду за то, что дала артисту второй шанс на общение с сыном, которого тот обожает.
StarHit.ru вчера в 15:30
Гаджеты

Опубликован топ-5 самых подделываемых смартфонов

Авторы распространенного бенчмарка Master Lu составили рейтинг самых подделываемых смартфонов, основываясь на статистке китайского рынка с весны 2019 по начало весеннего сезона 2020 года.
Вечерняя Москва вчера в 02:22
Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru вчера в 13:39
Общество

Московский зоопарк отправит леопарда в Финляндию и оленей в Германию

Известия 02:00
Хоккей

Хартли: «Авангард» проиграл серию во втором и третьем матчах, а не сегодня

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:4, 2-4 в серии).
Чемпионат вчера в 14:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное