США запретят въезд из стран Евросоюза, начиная с 13 марта. Запрет вводится на 30 дней, заявил президент США, обращаясь к нации из Белого дома. Трамп обвинил власти Евросоюза в том, что они не смогли предупредить распространение коронавируса, как это сделали США.

Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы

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