Коронавирус
РидусТрамп на два месяца приостановит иммиграцию в США
В ближайшее время иммиграция в Соединенные Штаты будет приостановлена. Эта мера вызвана экономическими причинами и пока будет действовать в течение двух месяцев, заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.
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Меры по противодействию болезни отразились на миллионах американцев, которые пожертвовали своей работой ради спасения. Теперь мы должны вернуть им работу, чтобы защитить рабочих я введу временный запрет на иммиграцию.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАЕвразия Daily 21 апреля в 19:40
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Общество
Рогозин назвал число заразившихся коронавирусом работников Роскосмоса
15 апреля гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что 30 сотрудников ракетно-космической отрасли России заразились коронавирусом.
Взгляд.ру 03:53
Здоровье
Новых случаев коронавируса в Амурской области не выявлено
Напомним, что всего в Приамурье опасную инфекцию нашли у 20 человек. В Амурской области новых случаев коронавируса не выявлено.
Телепорт 21 апреля в 20:34
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 07:36
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Общество
В кабинете вице-премьера Пермского края проходит обыск
Рабочий кабинет первого вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина обыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства.
РИА Новости 02:20
Экономика
На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже
Сокращение оплаты услуг ЖКХ среди населения министр связывает с введением режима самоизоляции, поясняя, что люди не могут оплатить услуги наличными.
РБК 04:12
Происшествия
В кузбасской деревне загорелись семь домов
Семь частных домов загорелись в деревне Постниково Ижморского района Кемеровской области, по оперативным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
РИА Новости 03:50
Армия и оружие
В приграничье Таджикистана закрепляются боевики
На границе с Таджикистаном в афганской провинции Бадахшан предпринимаются попытки создания третьей базы боевиков запрещенных в РФ террористических организаций «Исламского государства» (ИГ), «Аль-Каиды» и связанных с ними военизированных группировок, сообщают афганские власти.
Независимая газета вчера в 12:56
Общество
За сутки 39 человек заразились коронавирусом в Чечне
В Чеченской Республике за последние сутки зафиксировано 39 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число больных выросло до 303 человек.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 21 апреля в 03:52
Транспорт
«Аэрофлот» сократит количество рейсов по России в мае
Пассажирам отмененных рейсов предложат перебронировать билеты. «Аэрофлот» вносит изменения в полётную программу по России на май.
Петербургский дневник 03:28
Путешествия
В Греции спрогнозировали сроки открытия туристического сезона
Путешественники смогут въехать в страну не раньше июня. В Греции спрогнозировали сроки открытия туристического сезона.
Piter.tv 03:53
Общество
Во Владимирской области выявили 46 случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 46, всего в регионе 339 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:32
Происшествия
На Кубани выявили 58 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае по состоянию на 23 апреля тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 58 человек.
Деловая газета. Юг 03:51
Общество
Коронавирус выявлен в новых городах и районах Самарской области
В Самарской области в четверг, 23 апреля, стало известно о новых территориях, где у жителей выявлен коронавирус.
ГТРК Самара 03:53
Общество
Челябинские власти рассказали о возможном введении цифровых пропусков
Система цифровых пропусков в Челябинской области будет вводиться при ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией, пропуск будет представлять собой пин-код из 11 цифр, который можно получить через портал госуслуг, сообщил в четверг первый замгубернатора Виктор Мамин.
РИА Новости 04:14
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина из больницы сделала первый звонок сыну
Исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин опроверг информацию о том, что народная артистка РСФСР Надежда Бабкина не может разговаривать и только общается жестами.
Пятый канал вчера в 10:51
Здоровье
Россияне стали чаще покупать средства от похмелья
Россияне стали активнее покупать средства от похмелья. В последние недели их продажи значительно выросли.
Вечерняя Москва 02:52
Здоровье
В Ростовской области обновили карту заражения коронавирусом
Ростов-на-Дону, 23 апреля 2020, 11:16 — REGNUM В Ростовской области опубликована обновлённая карта распространения коронавирусной инфекции на территории региона, передаёт ИА REGNUM 23 апреля.
REGNUM 04:16
Политика
В постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН
Россия повторно вынесла на обсуждение проект декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, соавторами проекта выступили 32 страны.
РБК 03:54
Здоровье
В российской клинике начали применять новый способ лечения COVID-19
Новый способ лечения COVID-19 начали применять в российской клинике — Московском городском научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Lenta.ru 03:25
Гаджеты
Ускоритель EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC Hydro Copper Gaming стоит $1450
Компания EVGA начала продажи графического ускорителя GeForce RTX 2080 Ti XC Hydro Copper Gaming, предназначенного для применения в составе мощных игровых компьютеров.
3DNews 00:43
Здоровье
В Астраханской области появился новый очаг коронавирусной инфекции
Сегодня в интервью телеканалу «Астрахань 24» губернатор Игорь Бабушкин рассказал о новом очаге коронавирусной инфекции, выявленном накануне в селе Икряное.
Арбуз 04:10
Футбол
Несколько клубов АПЛ настаивают на досрочном завершении сезона
Лондон, 23 апреля 2020, 11:10 — REGNUM Ряд клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) ведёт переговоры о досрочном завершении сезона в связи с пандемией коронавируса.
REGNUM 04:10
Авто
Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5
Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW.
Тарантас Ньюс вчера в 03:29
Хоккей
Знаменитый хоккеист Мальцев находится в искусственной коме
Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею 71-летний Александр Мальцев находится в искусственной коме.
News.ru 02:36
Хоккей
Александр Овечкин заявил, что вернется в Россию по окончании карьеры
Возможно, поработаю генеральным менеджером. Скорее всего, я вернусь в Россию.
Piter.tv 03:28
Футбол
Селюк о Самохвалове: «Не кажется ли вам, что две смерти в одном клубе за 1,5 года – это чересчур много?»
Дожили, что в одном из топ-клубов России за полтора года умерло два молодых футболиста.
Sports.ru вчера в 21:30
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Первые Aurus передадут клиентам в марте 2021 года
SpeedMe вчера в 23:44
Здоровье
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14