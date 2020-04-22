Меры по противодействию болезни отразились на миллионах американцев, которые пожертвовали своей работой ради спасения. Теперь мы должны вернуть им работу, чтобы защитить рабочих я введу временный запрет на иммиграцию.

В ближайшее время иммиграция в Соединенные Штаты будет приостановлена. Эта мера вызвана экономическими причинами и пока будет действовать в течение двух месяцев, заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.

Трамп на два месяца приостановит иммиграцию в США

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