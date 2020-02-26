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РИА НовостиРИА НовостиТрамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма

Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года. Об этом говорится в уведомлении, которое президент направил в конгресс.
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Дональд Трамп
Национальная чрезвычайная ситуация, объявленная 6 марта 2014 г., и меры, принятые в этот день, 16 марта 2014 г., 20 марта 2014 г., 19 декабря 2014 г. и 20 сентября 2018 г., чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией, должны продолжать действовать после 6 марта 2020 г.
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