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РИА НовостиТрамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма
Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года. Об этом говорится в уведомлении, которое президент направил в конгресс.
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Национальная чрезвычайная ситуация, объявленная 6 марта 2014 г., и меры, принятые в этот день, 16 марта 2014 г., 20 марта 2014 г., 19 декабря 2014 г. и 20 сентября 2018 г., чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией, должны продолжать действовать после 6 марта 2020 г.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАВедомости вчера в 19:33
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