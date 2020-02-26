Политика

REGNUMREGNUMТрамп продлил на год санкции против России

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие санкций против России, которые вводились в связи с ситуацией на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.
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