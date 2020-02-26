Политика
REGNUMТрамп продлил на год санкции против России
Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие санкций против России, которые вводились в связи с ситуацией на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.
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Политика
Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»
Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Происшествия
Американский студент обвиняется в нападении на полицейского в Москве
Студент из США Тревор Рид обвиняется в нападении на полицейского в Москве, совершенном с риском для жизни правоохранителя.
Экономика
Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса
Американские биржевые индексы упали вслед за европейскими и азиатскими на фоне быстрого распространения коронавируса нового типа вне Китая.
Единоборства
Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
Гаджеты
Microsoft раскрыла новые характеристики Xbox Series X
Общество
Россиян призвали отказаться от поездок на север Италии
Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.
Экономика
ФНС презентовала «калькулятор» для выбора альтернативы ЕНВД
Федеральная налоговая служба (ФНС) презентовала "калькулятор", с помощью которого бизнес после отмены Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) сможет выбрать для себя другой наиболее подходящий режим.
Экономика
В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары
Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
Политика
Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году
В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе снижается
Сотрудники ведомства отмечают, что самое существенное снижение заболеваемости отмечено среди школьников.
Экономика
Российские банки планируют отказаться от бумажных договоров
Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений.
Футбол
Джордж Клуни может купить «Малагу»
Общество
Власти Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
Мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявил чрезвычайное положение в городе на фоне обеспокоенности по поводу международной вспышки коронавируса, сообщает The Hill.
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции КХЛ
Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Здоровье
Каникулы в школе при посольстве РФ в Японии начнутся раньше срока из-за коронавируса
"В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусу начало весенних каникул в школе при посольстве России в Японии переносится с 21 марта с. г. на 27 февраля с. г. Школьные каникулы продлятся с 27 февраля по 9 марта", - говорится в сообщении посольства.
Общество
Компания Walt Disney сменила генерального директора
Во вторник 25 февраля новым генеральным директором The Walt Disney Company стал руководитель одного из подразделений Боб Чапек.
Политика
СНБО Украины: Киев не рассматривает военный сценарий в Крыму
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал возможность "военного возвращения" Крыма.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в нежелании устанавливать перемирие в Сирии
Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Россия вместе с Тегераном и Дамаском тормозит процесс установления перемирия в Сирии.
Происшествия
В Татарстане уволили пришедшего пьяным на урок учителя
Учителя труда из азнакаевской школы Республики Татарстан уволили после того, как школьники сняли его на видео во время урока в состоянии алкогольного опьянения.
Политика
Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
Армия и оружие
ВМС Украины провели учебные стрельбы в Азовском море
Финансы
Евро впервые с декабря поднялся выше 71 рубля
Доллар в ходе торгов превысил отметку 65 руб. впервые с 9 октября.
Армия и оружие
Пентагон принял этические принципы для искусственного интеллекта
Общество
Мошенники придумали новые аферы с финансовыми пирамидами
Создатели финансовых пирамид придумали новые уловки для получения денег россиян.
Политика
РФ попросила ООН перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж
Россия напрямую обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз США представителям РФ в арбитраж.
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.