Президент США Дональд Трамп продлил режим санкций за "иностранное вмешательство в выборы", сообщил Белый дом. Исполнительный указ о санкциях за вмешательство был подписан 12 сентября 2018 года с возможностью ежегодного продления.

с чего всё началось

Действие американских санкций за иностранное вмешательство в выборы в США продлены ещё на год, сообщили в пресс-службе глава Штатов. Соответствующий указ подписал президент этой страны Дональд Трамп.

Трамп снова продлил санкции за иностранное вмешательство в выборы

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