Политика

REGNUMREGNUMТрамп снова продлил санкции за иностранное вмешательство в выборы

Действие американских санкций за иностранное вмешательство в выборы в США продлены ещё на год, сообщили в пресс-службе глава Штатов. Соответствующий указ подписал президент этой страны Дональд Трамп.
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Трамп продлил режим санкций за «иностранное вмешательство в выборы»

Президент США Дональд Трамп продлил режим санкций за "иностранное вмешательство в выборы", сообщил Белый дом. Исполнительный указ о санкциях за вмешательство был подписан 12 сентября 2018 года с возможностью ежегодного продления.
РИА Новости19:05

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Трамп продлил режим санкций за «иностранное вмешательство в выборы»

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РЕН ТВ19:33

Трамп на год продлил санкции за «иностранное вмешательство в выборы»

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