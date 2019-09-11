Политика
REGNUMТрамп снова продлил санкции за иностранное вмешательство в выборы
Действие американских санкций за иностранное вмешательство в выборы в США продлены ещё на год, сообщили в пресс-службе глава Штатов. Соответствующий указ подписал президент этой страны Дональд Трамп.
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Президент США Дональд Трамп продлил режим санкций за "иностранное вмешательство в выборы", сообщил Белый дом. Исполнительный указ о санкциях за вмешательство был подписан 12 сентября 2018 года с возможностью ежегодного продления.РИА Новости19:05
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Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Политика
Казахстан и Киргизия ополчились на Россию из-за угля
Представитель палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» считает, что Москва квотирует экспорт, а Минэкономразвития России, в частности, не согласовывает объемы транзита казахстанского угля для Украины.
Lenta.ru 13:11
Технологии
Операторы связи и разработчики поработают над «суверенным интернетом»
Операторы связи, разработчики и производители IT-систем смогут предложить собственные правила применения систем для исполнения закона о «суверенном интернете».
Ведомости 17:35
Происшествия
Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции
Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, почему с начала нынешнего туристического сезона увеличилось число смертей среди россиян, которые отдыхал в Турции.
Газета.Ru 20:53
Фигурное катание
Ласицкене прервала свою победную серию из 18 стартов подряд
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене впервые с января 2019 года не смогла добиться победы и прервала свою успешную серию, состоящую из 18 побед кряду.
Вести.Ru 17:55
Политика
Сосед заявил об уходе семьи Смоленкова из дома
Семья Олега Смоленкова, которого СМИ назвали шпионом США, в спешке удалилась из своего дома в городе Стаффорд, штате Виргиния при виде журналиста издания The Daily Beast.
Газета.Ru 20:39
Армия и оружие
Мадуро назвал учения Венесуэлы на границе с Колумбией защитой
Венесуэла, проводя военные учения на границе с Колумбией, никому не угрожает, а лишь защищает свою территорию, сообщил президент страны Николас Мадуро.
РИА Новости 19:25
Общество
Женщины начнут управлять поездами метро в Москве с 2021 года
Московский метрополитен приступит к обучению женщин профессии машиниста в марте 2020 года, а с 2021 года впервые после войны женщины смогут управлять поездами столичной подземки, сообщил во вторник журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.
ТАСС 08:26
Хоккей
Зубов — о шайбе Савченко: «Странно, что такой гол приносит результат»
Добавили в движении, пытались догнать, моменты были, подвела реализация. Странно, что такой гол приносит результат.
Sport24.ru 16:52
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 14:30
Общество
Умер фотограф-документалист Роберт Франк
Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
ТАСС 09:24
Кино
Назван самый провальный фильм в истории Голливуда
Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
Футбол
Дюков высказался против совмещения работы тренера в сборной и клубе
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что является скорее противником идеи совмещения работы главного тренера в сборной России и клубе.
РИА Новости 04:36
Происшествия
Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом
Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.
Интерфакс 13:12
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Шоу-бизнес
Яна Рудковская не собирается препятствовать свадьбе Димы Билана
Пролить свет на проблему любовного треугольника решила продюсер певца - Яна Рудковская, заявившая, что не планирует препятствовать свадьбе звезды.
Актуальные Новости 11:43
Футбол
Криштиану забил уже 40 (сорока!) сборным. Он точно не робот?
1. забил в правый нижний с пенальти; 2. коряво пульнул из-за штрафной, мяч медленно, но хитро, скакал к вратарю – тот неудачно сложился и отбил в ворота; 3. в касание замкнул кросс Бернарду Силвы с правого фланга; 4. и метко пробил в дальний с левого края штрафной – тоже пас от Силвы.
Sports.ru 19:20
Общество
Шведский ученый призвал употреблять человеческое мясо
Как считает ученый, употребление в пищу мяса человека, полученного из трупов, могло бы помочь спасти человечество, если бы мировое сообщество обратилось к этой идее.
Накануне.Ru 18:22
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Британский генерал предупредил о новом соперничестве с Россией
COBRA расшифровывается как Cabinet Office Briefing Room A («Комната «А» заседаний кабинета министров») — чрезвычайный правительственный комитет, который занимается координацией действий органов британского правительства в случаях региональных или национальных кризисов, а также во время зарубежных событий, которые имеют серьезные последствия для страны.
Известия 19:24
Хоккей
Вратарь «Спартака» забросил шайбу в свои ворота
Lenta.ru 17:31
Авто
Byton показал электрокроссовер с экраном на 48 дюймов
В рамках автосалона во Франкфурте китайский стартап Byton презентовал свою первую серийную модель — электрокроссовер M-Byte.
Тарантас Ньюс 08:35