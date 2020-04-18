В США поспешили назначить виновных в пандемии коронавируса. На очередном брифинге Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на Китай, обвинив власти страны в сокрытии реальных данных о ситуации и количестве жертв. В частности, американский лидер не исключает, что COVID-19 возник в лаборатории Уханя.

Трамп набросился на Китай с обвинениями о сокрытии жертв коронавируса

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