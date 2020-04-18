Коронавирус
ТВ ЦентрТрамп набросился на Китай с обвинениями о сокрытии жертв коронавируса
В США поспешили назначить виновных в пандемии коронавируса. На очередном брифинге Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на Китай, обвинив власти страны в сокрытии реальных данных о ситуации и количестве жертв. В частности, американский лидер не исключает, что COVID-19 возник в лаборатории Уханя.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 04:16, Ашберн
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52
Происшествия
В московской квартире нашли труп сына известного кардиохирурга
Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним найдено тело 29-летней девушки.
Lenta.ru 00:15
Футбол
Хачериди пытался ударить судью после матча с «Витебском»
Сегодня «Прессбол» сообщило о том, что после окончания матча Евгений Хачериди решил отомстить главному арбитру Сергею Чистову за красную карточку и пытался его ударить.
ГЛАС.RU 04:11
Политика
Путин заявил о полном контроле над ситуацией с коронавирусом
Все уровни власти работают организованно и ответственно в связи с распространением коронавируса, ситуация находится под полным контролем.
Известия 02:24
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Путешествия
Названы сроки открытия туристического сезона в Турции
В Турции надеются, что в конце мая можно будет открыть территории для внутреннего туризма.
ToDay News Ufa вчера в 12:11
Игры
Ремастер Crysis появится даже на Nintendo Switch
The GEEK 16 апреля в 14:16
Политика
Историк опроверг миф о насилии Красной армии над жителями Германии
"Жесткое вскрытие" фактов мародерства и насилия над местным населением тоже входило в задачи оперативных групп СМЕРШа в ходе Берлинской наступательной операции, добавил он.
РИА Новости 03:07
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Религия
Путин поздравил православных с Пасхой
Российская газета вчера в 17:45
Общество
Демограф оценила последствия коронавируса для России
Халтурина отметила, что увеличение потребления алкоголя может привести к тому, что «перекроются положительные эффекты от карантина» и смертность в стране станет выше, чем в другие годы.
ФедералПресс 01:34
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова без Джигана отметила день рождения сына
Младшему ребенку модели сегодня исполнилось два месяца.
КМВ Новости вчера в 10:05
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
Общество
Западная промышленность начинает бегство из Китая
Пандемия подстегнула крупнейшие западные корпорации от политики, которой они следовали последние несколько десятилетий - размещение производства в Китае.
Взгляд.ру 04:06
Хоккей
Панарин рассказал о границах благотворительности
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 16:14
Общество
Работающие россияне старше 65 лет получат больничные листы
С 20 по 30 апреля рабочие россияне старше 65 лет, которые находятся на самоизоляции, могут получить электронный больничный.
1pnz.ru 17 апреля в 08:29
Шоу-бизнес
Максим Галкин раскритиковал Ксению Собчак за нападки на россиян
В пример Галкин привел литературный баттл, который он устроил совместно с критикуемой Собчак Ивлеевой.
Наша версия вчера в 10:34
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Религия
Пасхальная служба в храме Христа Спасителя проходит без прихожан
iReactor вчера в 19:16
Армия и оружие
Бывший боевик рассказал об ужасах жизни в лагере «Эр-Рукбан»
Бывший боевик, добровольно сдавшийся сирийским правительственным войскам, пообщался с журналистами.
Народные новости вчера в 09:21
Шоу-бизнес
Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа
Невские Новости вчера в 20:30
Общество
Минкомсвязи назвало дату вывозных рейсов из Турции в Россию
Вывозные рейсы из турецкой Анталии в Екатеринбург и Казань предварительно запланированы на 21 апреля, сообщается в телеграм-канале Минкомсвязи.
РИА Новости 00:43
Финансы
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
Общество
Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru вчера в 08:50
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал обвинения в избиении жены
Актер Павел Прилучный прокомментировал обвинения своей жены, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении.
Lenta.ru 03:57
Общество
Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
Общество
Академик РАН спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса
Ранее о второй волне коронавируса в мире заговорили китайские эксперты.
Накануне.Ru 02:56
Общество
Чужие номера в приложении обнаружили пользователи «Сбербанк Онлайн»
Пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» пожаловались в соцсетях на то, что в личном кабинете обнаружили чужие телефонные номера Свое собственное расследование провели журналисты издания «Ведомости», которые открыли программу, установленную на телефоне, и увидели там посторонние номера.
КМВ Новости вчера в 01:55
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
Общество
WSJ: власти США заказали по завышенной стоимости 20 млн респираторов
Федеральное правительство США закупило респираторов типа N95 на $110 млн у непроверенных поставщиков и по завышенной стоимости.
ТАСС 00:40