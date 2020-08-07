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The GEEK
The GEEK

Трамп подписал указ о запрете TikTok в США

Дональд Трамп подписал указы, которые запретят в США пользоваться TikTok, WeChat и всеми продуктами китайской компании ByteDance. Изменения вступят в силу через 45 дней. WeChat собирает множество личной и конфиденциальной информации о пользователях.В источнике
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Взгляд.ру

Эксперт назвал атаку США на TikTok способным убить интернет прецедентом

Взгляд.рувчера в 15:00
ТАСС

Трамп подписал указ о мерах против WeChat

ТАССвчера в 21:42
Известия

Войти в сумрак: чем может обернуться запрет TikTok и WeChat в США

Известиявчера в 12:19
РБК

Трамп запретил сделки с TikTok и WeChat в США. Акции Tencent упали на 10%

РБКвчера в 04:50
Профиль

Трамп запретил TikTok

Профильвчера в 00:57
ЭКД

Новости Китая, вечер: запрет Трампа на транзакции с TikTok и WeChat и электрические гаджеты для сбора дождевых червей

ЭКДвчера в 11:36
РИА Новости

Трамп подписал указ об «угрозе WeChat»

РИА Новостивчера в 21:37

В Екатеринбурге горожане вышли на акцию в поддержку жителей Хабаровска

В Екатеринбурге на Октябрьской площади напротив Драматического театра горожане собрались поддержать жителей Хабаровского края, которые с 11 июля протестуют из-за ареста бывшего губернатора Сергея Фургала.
Екатеринбург Онлайн04:42
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Вениамин Кондратьев назвал главную проблему на Кубани

Как ранее сообщал портал «ЯСНО» в интервью, которое длится больше часа, Вениамин Кондратьев ответил почти на два десятка вопросов – от воспитания своих детей и пабликов, которые читает глава края, до главных проблемы Кубани.
Ясновчера в 14:14
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В Белоруссии могут заблокировать платформу «Голос» по подсчету голосов

Платформа по альтернативному подсчету голосов на выборах президента Белоруссии "Голос" может быть заблокирована, заявила начальник отдела управления Генеральной прокуратуры республики Марина Попова.
РИА Новости04:18
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«Рейсинг Пойнт» оштрафовали на 15 очков

Стоит отметить, что «Рено» регулярно выражает протест именно по поводу системы воздуховодов «Рейсинг Пойнт», которые являются копией «Мерседеса» с прошлого сезона, с этим согласные и многие остальные команды в Формуле-1.
LiveResult.Ruвчера в 11:34

Эксперты назвали опасные последствия отказа от ужина

Постоянный отказ от ужина может привести к набору лишних килограммов, несмотря на распространенное заблуждение об уменьшении веса при отказе от одного из трех ежедневных приемов пищи.
Московский Комсомолец в Марий Эл06:50
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Ученые обнаружили внеземную причину многообразия жизни на Земле

Причина многообразия жизни на Земле — изменения в морской среде из-за резко увеличившегося в четыре раза содержания фосфора около 800 млн лет назад, рассказал профессор Осаки Кэнтаро Тэрада.
Экономика сегодня20:13
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Nord Stream 2 знает об угрозах сенаторов США оператору порта Мукран

Nord Stream 2 AG (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток — 2») знает, что сенаторы США направили письмо в адрес компании Fahrhafen Sassnitz GmbH, которая управляет немецким портом Мукран, где хранятся трубы для строительства газопровода.
Общественная служба новостей6 августа в 12:34
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