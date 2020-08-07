Трамп подписал указ о запрете TikTok в США
Смотрите также
Медведев назвал мотивы признания независимости Абхазии и Южной Осетии
Турция предложила отстроить разрушенный взрывом порт Бейрута
Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
Гейтс предрек миру катастрофу в пять раз смертоноснее коронавируса
Пьяный мужчина напал на полицейского в центре Москвы
Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с ЧП в Кожикоде
На теле умершей в монастыре девочки нашли травмы
В Самаре ликвидировали открытое горение на пожаре, охватившем 10 домов
Как «Ювентус» победил «Лион», но вылетел из Лиги чемпионов
Джиган и Самойлова тратят на виллу в Турции полмиллиона рублей в сутки
Nord Stream 2 знает об угрозах сенаторов США оператору порта Мукран
Доходы Рамзана Кадырова выросли в 2019 году на 140 млн рублей
Затонуло судно, доставившее аммиачную селитру в Бейрут
Украина закрыла пункты въезда и выезда на границе с Крымом
Дуров раскритиковал действия США против TikTok
Microsoft хочет купить сервис TikTok за $30 млрд
В TikTok осудили указ Трампа о мерах против компании
Помпео призвал отозвать лицензию у четырех китайских компаний в США
Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
Медведев назвал мотивы признания независимости Абхазии и Южной Осетии
В Хабаровске продолжились акции протеста в поддержку Фургала
Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом
Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны
Гинцбург отметил единственный способ облегчить состояние при COVID-19
Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии увеличилось до 20
Затонуло судно, доставившее аммиачную селитру в Бейрут
Турция предложила отстроить разрушенный взрывом порт Бейрута
На теле умершей в монастыре девочки нашли травмы
Смертность в России в июне выросла на 18,6% в годовом выражении
Талибы отвергли обвинения в убийстве солдат США за деньги России
Дональд Трамп подписал указы, которые запретят в США пользоваться TikTok, WeChat и всеми продуктами китайской компании ByteDance. Изменения вступят в силу через 45 дней. WeChat собирает множество личной и конфиденциальной информации о пользователях.В источнике
Подробнее о событии