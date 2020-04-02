Политика
РБКПесков ответил на вопрос о возможной ошибке в словах Трампа
«Затрудняюсь ответить», — заявил Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле высказывание Трампа преднамеренным. Ранее 2 апреля Трамп в Twitter написал, что провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. Он также сообщил, что принц беседовал с Путиным.
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Общество
В мэрии Москвы рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции
Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами.
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
Политика
Госдеп допустил отмену санкций с «дочек» «Роснефти»
Вашингтон допустил снятие санкций с дочерних компаний "Роснефти", передает ТАСС.
Происшествия
Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку
ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции
Мосгордума приняла закон об административных штрафах для людей с коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции, и для организаций, не прекративших работу, несмотря на ограничения.
Общество
Кондратьев: карантин не отразится на доходах курортов Кубани
С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели региона.
Общество
Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве
Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.
Общество
Мантуров: Россия завезла из Китая 37 млн масок и купит еще 55 млн
Россия за неделю купила у Китая 37 млн масок и планирует приобрести еще 55 млн, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Футбол
Уткин жестко отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
Известный комментатор Василий Уткин в жесткой манере ответил форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе.
Общество
Воробьев усилил меры по борьбе с коронавирусом в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об усилении мер по борьбе с коронавирусом в регионе, сообщает пресс-служба подмосковной администрации.
Политика
Губернатор Коми ушел в отставку
Читайте такжеГлава Архангельской области написал заявление об отставке А ранее о сложении полномочий заявил глава Архангельской области Игорь Орлов.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Здоровье
Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей
Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
Происшествия
Голунов сообщил о прохождении психиатрической экспертизы
Журналист Иван Голунов сообщил, что прошёл психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о своём незаконном задержании летом 2019 года.
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
Происшествия
Первый пациент моложе 40 лет скончался от коронавируса в Москве
Энергетика
Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семенов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Общество
Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции
Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.
Армия и оружие
В Триполи в ходе боевых действий погибли двое мирных жителей
Триполи, 2 апреля 2020, 14:19 — REGNUM В результате боевых действий в столице Ливии, городе Триполи, погибли по меньшей мере двое мирных жителей.
Шоу-бизнес
Создатель Дома-2 рассказал Собчак о феномене Бузовой
Российский телеведущий, режиссер и автор популярного шоу "Дом-2" Валерий Комиссаров стал новым героем выпуска на YouTube-канале "Осторожно, Собчак".
Общество
Врачи обнаружили «странные» случаи смерти от коронавируса в Италии
Новые особенности коронавируса выявили медики, работающие в охваченной эпидемией Италии.
Общество
В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице
Число инфицированных коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек, а летальных исходов свыше 5 тысяч.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Происшествия
В Одессе задержали разыскиваемого в России «вора в законе»
Гражданин Российской Федерации, объявленный в розыск на территории России, задержан на Украине.
Здоровье
В Минздраве рассказали, как пережить стресс из-за изоляции
Кекелидзе добавил, что самая острая реакция на стресс длится три-пять дней. В России до 30 апреля продлены вынужденные выходные.