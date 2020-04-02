Политика

РБКРБКПесков ответил на вопрос о возможной ошибке в словах Трампа

«Затрудняюсь ответить», — заявил Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле высказывание Трампа преднамеренным. Ранее 2 апреля Трамп в Twitter написал, что провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. Он также сообщил, что принц беседовал с Путиным.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп написал
 на своей странице в Twitter, что только что пообщался «со своим другом» Мухаммедом бен Сальманом, наследным принцем Саудовской Аравии, который, в свою очередь, пообщался с российским президентом Владимиром Путиным.
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