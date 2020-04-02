с чего всё началось

«Затрудняюсь ответить», — заявил Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле высказывание Трампа преднамеренным. Ранее 2 апреля Трамп в Twitter написал, что провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. Он также сообщил, что принц беседовал с Путиным.

Песков ответил на вопрос о возможной ошибке в словах Трампа

Общество Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции Мосгордума приняла закон об административных штрафах для людей с коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции, и для организаций, не прекративших работу, несмотря на ограничения.

Общество Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.

Политика Губернатор Коми ушел в отставку Читайте такжеГлава Архангельской области написал заявление об отставке А ранее о сложении полномочий заявил глава Архангельской области Игорь Орлов.

Происшествия Голунов сообщил о прохождении психиатрической экспертизы Журналист Иван Голунов сообщил, что прошёл психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о своём незаконном задержании летом 2019 года.

Энергетика Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Общество Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей Как рассказал российский вирусолог Александр Семенов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.

Общество Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.

Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.