Трамп выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия договорятся о сокращении добычи нефти для улучшения ситуации на рынках. "Я надеюсь, что они заключат это соглашение – это то, что они мне сказали", – отметил президент США.

Трамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

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