Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Трамп выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия договорятся о сокращении добычи нефти для улучшения ситуации на рынках. "Я надеюсь, что они заключат это соглашение – это то, что они мне сказали", – отметил президент США.
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США надеются на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Коммерсантъ20:49

Трамп заявил, что не обещал Москве и Эр-Рияду уступок по добыче нефти

РИА Новости20:48

Трамп сообщил, что не обсуждал с Путиным и саудовским принцем сокращение нефтедобычи в США

ТАСС19:08

США не обещали России и Саудовской Аравии уступок по нефти

Газета.Ru20:04

Трамп заявил, что не обсуждал сокращение нефтедобычи с Москвой и Эр-Риядом

REGNUM20:44

Трамп выразил надежду на снижение нефтедобычи на 15 млн баррелей в сутки

Интерфакс19:24

Трамп не будет призывать нефтянников США снижать добычу

ИА Красная Весна16:07
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 21:33, Ашберн
Общество

Вирусолог оценил прогноз по завершению вспышки коронавируса в России

Эпидемия коронавируса может закончиться в мае, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью RT.
РИА Новости 17:16
Технологии

YouTube разрабатывает собственный аналог TikTok

YouTube собирается запустить собственную платформу для создания коротких видео с музыкой, который будет называться Shorts, сообщает портал The Information.
Газета.Ru 05:28
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Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM 10:07
Экономика

Потанин предложил отменить выплату дивидендов «Норникелем» в 2020 году

Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» (34,6% принадлежит структурам «Интерроса» Владимира Потанина) обсуждал возможность отказа от выплаты дивидендов в 2020 г. из-за кризиса на рынках, сообщил 2 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к совету директоров компании.
Ведомости 11:25
Политика

Трамп воспользовался оборонным законом для производства аппаратов ИВЛ

Президент США Дональд Трамп воспользовался законом об оборонном производстве от 1950 года, чтобы обеспечить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средств индивидуальной защиты из-за пандемии коронавируса.
РБК 20:32
Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Проходящий лечение от коронавируса российский певец Лев Лещенко из московской больницы обратился к поклонникам и спел для них песню.
Известия 16:36
Политика

Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Lenta.ru 10:58
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 15:29
Кино

Названы сериалы и фильмы, которые россияне смотрят на карантине

KudaGo вчера в 08:14
Происшествия

В Сингапуре выявили первый случай бессимптомной передачи коронавируса

Сингапур, 3 апреля 2020, 04:28 — REGNUM Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией от бессимптомных носителей подтвердили в Сингапуре, сообщает газета The Straits Times.
REGNUM 21:28
Экономика

Из-за простоя торговые центры могут сократить 10 млн рабочих мест

Российский совет торговых центров (РСТЦ) считает, что остановка работы ТЦ из-за продления периода нерабочих дней до конца месяца может привести к сокращению 10 млн рабочих мест к концу апреля.
Коммерсантъ 17:44
Экономика

С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей

С 1 апреля вступило в силу решение Центробанка об обнулении тарифов в Системе быстрых платежей (СПБ).
BFM.ru 31 марта в 20:22
Экономика

Госдума приняла доработанный закон о кредитных каникулах

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул россиянам и компаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса.
НТВ вчера в 08:15
Политика

Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
РБК 20:45
Здоровье

Амурчане массово хотят сдать анализы на коронавирус

Чаще всего амурчане задавали вопросы о добровольном лабораторном исследовании на инфекцию.
ИА Порт Амур вчера в 21:49
Общество

Для пассажиров из Москвы продлили карантин на Сахалине

В Сахалинской области из-за угрозы распространения коронавируса прибывших 19 марта пассажиров из Москвы оставят на карантине дольше обычного.
EastRussia 20:56
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Политика

Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения

Президент Владимир Путин на фоне распространения пандемии коронавируса поручил ввести в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
РИА Новости 12:09
Политика

Bloomberg: разведка США не доверяет данным Китая по коронавирусу

Агентство Bloomberg сообщает о недоверии разведки США к данным по коронавирусу COVID-19, предоставляемым Китаем.
Вести.Ru вчера в 19:58
Общество

Собянин продлил все «противовирусные» меры в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры против распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.
Газета.Ru 16:31
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
9111.ru вчера в 10:48
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 20:19
Политика

За сутки в России ушли в отставку 3 губернатора

В России за последние сутки в отставку ушли 3 губернатора.
Весьма 20:54
Футбол

Дриусси признался, что иногда думает о возвращении в «Ривер Плейт»

Soccer.ru 20:40
Здоровье

Названа наибольшая опасность для распространения коронавируса в России

Наибольшую опасность для распространения нового коронавируса в России представляют «бессимптомники».
Lenta.ru 18:02
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости 16:59
Игры

СМИ: The Witcher 4 станет приквелом третьей части с Цири в главной роли

3DNews вчера в 11:27
Здоровье

Как власти Швеции борются с эпидемией коронавируса без запретов

Единственные ограничения, которые действуют в форме запрета, а не рекомендации — нельзя собираться больше 50 человек, а бары и рестораны должны обслуживать только сидящих клиентов, чтобы избежать излишнего скопления людей.
Forbes 12:28
Происшествия

Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус

Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус.
ТАСС 20:50
Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.
Российская газета 14:58
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