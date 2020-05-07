Политика
РИА НовостиТрамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
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Трамп наложил вето на резолюцию об ограничении полномочий по вопросу Ирана
RT на русскомвчера в 18:02
Трамп заветировал решение Конгресса о запрещении применения военной силы в Иране
Вести.Ruвчера в 17:19
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
Происшествия
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Погибший мог покончить с собой. Ранее РБК также писал, что Босов совершил суицид.
РИА Новости вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась с Константином Мякиньковым
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым, с которым они встречались около шести лет.
ИА InterMedia вчера в 10:42
Общество
Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции
В Мурманской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции для граждан.
РБК вчера в 10:30
Гаджеты
Microsoft выпустила гоночную игру Forza Street на Android и iOS
Остальные игроки iOS и Android устройств в первые 30 дней в качестве бонуса за установку игры получат Ford GT.
Astera 05 мая в 14:45
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Наука
Ученые объяснили заразность коронавируса
РБК вчера в 16:56
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
Общество
В Приморье от коронавируса вылечилась 94-летняя ветеран ВОВ
Территориальное управление Роспотребнадзора сообщает, что среди выздоровевших — трое детей и 94-летняя женщина — ветеран Великой Отечественной войны.
Байкал24 вчера в 22:43
Политика
Владимир Путин получил план снятия коронавирусных ограничений
Президенту России Владимиру Путину передали план по постепенному снятию ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса.
АБН вчера в 08:27
Общество
Главу Омска просят принять на лечение 1500 человек из Якутии
Вестник вчера в 04:00
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru вчера в 12:59
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru вчера в 03:37
Хоккей
Знарок признан самым любимым тренером игроков КХЛ
Знарок возглавлял в КХЛ московское «Динамо» (2010-2014) и СКА (2016-2018), а с 2019 года работает главным тренером «Спартака».
Metaratings вчера в 08:49
Происшествия
Вывозной рейс с россиянами из Шанхая вылетел в Россию
Газета.Ru вчера в 12:26
Армия и оружие
Французские военные показали испытания атомной подлодки нового типа
Французская Гендирекция по вооружению опубликовала в Сети видео ролик, на котором показаны ходовые испытания новой многоцелевой подлодки с атомной силовой установкой под названием «Сюффрен».
Актуальные Новости вчера в 05:49
Общество
Спевшую про АУЕ студентку из Новосибирска отчислили из университета
Причиной стал не скандальный клип про прелести воровской жизни, а банальная неуспеваемость 19-летняя Арина Миронова из Маслянино, до недавнего времени учившаяся на юрфаке Сибирского института управления из Новосибирска, внезапно прославилась после своего дебютного клипа о прелестях воровской жизни.
Прецедент-Новосибирск вчера в 06:14
Армия и оружие
СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы
СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы. Её запатентовало конструкторское бюро «Южное».
Ferra вчера в 12:05
Экономика
ЦБ разрешит использовать золото под обеспечение маржинальных сделок
Просьба НАУФОР Национальная ассоциация участников фондового рынка направила в Банк России письмо с просьбой ускорить возможность приобретения золота через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) для клиентов брокеров, а также использование драгметалла в качестве обеспечения маржинальных сделок.
ТАСС вчера в 11:02
Политика
Разведки Австралии и Британии опровергли обвинения в адрес Китая
Раньше сообщалось, что спецслужбы КНР предупредили о возможных силовых столкновениях с США.
ToDay News Ufa 05 мая в 06:54
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме «крышевания» банка экс-полковником ФСБ
Общая сумма взяток, по подсчетам Следственного комитета, в соответствии с курсом Центробанка превысила 87 млн руб. По данным "Коммерсанта", показания на Фролова дал другой экс-сотрудник управления "К" ФСБ Кирилл Черкалин.
РБК вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru вчера в 12:15
Экономика
В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства
На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей.
Российская газета 04 мая в 05:44
Общество
Коронавирус меняет социальное поведение россиян
Как вынужденное заточение дома повлияет на наше социальное поведение, рассказала в интервью радио Sputnik психолог Арина Липкина.
РИА Новости вчера в 20:05
Армия и оружие
США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву
Lenta.ru вчера в 17:12
Кино
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма «Веном»
Пользователи Сети высоко оценили арт, отмечая при этом, что Вуди Харельсон - идеальная кандидатура в этом амплуа.
Российская газета вчера в 12:10
Энергетика
Российская нефть Urals подорожала почти до $25
Цена российской нефти Urals в северо-западной Европе на фоне сделки ОПЕК+ выросла на $4,59 за баррель.
Профиль вчера в 12:28
Происшествия
В Новосибирске умерла 29-летняя женщина от коронавируса
По данным оперативного штаба НСО в Новосибирске умерла еще одна пациентка с коронавирусом.
Atas.info вчера в 11:29
Общество
Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса
Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:24