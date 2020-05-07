Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
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Сенат попытается отменить вето Трампа на резолюцию по Ирану

Известиявчера в 21:09

Трамп наложил вето на запрет применения силы против Ирана

РБКвчера в 18:29

Трамп наложил вето на резолюцию об ограничении полномочий по применению силы против Ирана

ТАССвчера в 17:21

Трамп наложил вето на резолюцию об ограничении полномочий по вопросу Ирана

RT на русскомвчера в 18:02

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

РИА Новостивчера в 17:26

Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса, запрещающую применение военной силы против Ирана

Эхо Москвывчера в 18:12

Трамп заветировал решение Конгресса о запрещении применения военной силы в Иране

Вести.Ruвчера в 17:19
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
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Происшествия

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Погибший мог покончить с собой. Ранее РБК также писал, что Босов совершил суицид.
РИА Новости вчера в 13:07
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась с Константином Мякиньковым

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым, с которым они встречались около шести лет.
ИА InterMedia вчера в 10:42
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Общество

Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции

В Мурманской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции для граждан.
РБК вчера в 10:30
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Гаджеты

Microsoft выпустила гоночную игру Forza Street на Android и iOS

Остальные игроки iOS и Android устройств в первые 30 дней в качестве бонуса за установку игры получат Ford GT.
Astera 05 мая в 14:45
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
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Наука

Ученые объяснили заразность коронавируса

РБК вчера в 16:56
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Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
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Общество

В Приморье от коронавируса вылечилась 94-летняя ветеран ВОВ

Территориальное управление Роспотребнадзора сообщает, что среди выздоровевших — трое детей и 94-летняя женщина — ветеран Великой Отечественной войны.
Байкал24 вчера в 22:43
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Политика

Владимир Путин получил план снятия коронавирусных ограничений

Президенту России Владимиру Путину передали план по постепенному снятию ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса.
АБН вчера в 08:27
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Общество

Главу Омска просят принять на лечение 1500 человек из Якутии

Вестник вчера в 04:00
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru вчера в 12:59
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Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru вчера в 03:37
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Хоккей

Знарок признан самым любимым тренером игроков КХЛ

Знарок возглавлял в КХЛ московское «Динамо» (2010-2014) и СКА (2016-2018), а с 2019 года работает главным тренером «Спартака».
Metaratings вчера в 08:49
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Происшествия

Вывозной рейс с россиянами из Шанхая вылетел в Россию

Газета.Ru вчера в 12:26
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Армия и оружие

Французские военные показали испытания атомной подлодки нового типа

Французская Гендирекция по вооружению опубликовала в Сети видео ролик, на котором показаны ходовые испытания новой многоцелевой подлодки с атомной силовой установкой под названием «Сюффрен».
Актуальные Новости вчера в 05:49
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Общество

Спевшую про АУЕ студентку из Новосибирска отчислили из университета

Причиной стал не скандальный клип про прелести воровской жизни, а банальная неуспеваемость 19-летняя Арина Миронова из Маслянино, до недавнего времени учившаяся на юрфаке Сибирского института управления из Новосибирска, внезапно прославилась после своего дебютного клипа о прелестях воровской жизни.
Прецедент-Новосибирск вчера в 06:14
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Армия и оружие

СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы

СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы. Её запатентовало конструкторское бюро «Южное».
Ferra вчера в 12:05
Экономика

ЦБ разрешит использовать золото под обеспечение маржинальных сделок

Просьба НАУФОР Национальная ассоциация участников фондового рынка направила в Банк России письмо с просьбой ускорить возможность приобретения золота через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) для клиентов брокеров, а также использование драгметалла в качестве обеспечения маржинальных сделок.
ТАСС вчера в 11:02
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Политика

Разведки Австралии и Британии опровергли обвинения в адрес Китая

Раньше сообщалось, что спецслужбы КНР предупредили о возможных силовых столкновениях с США.
ToDay News Ufa 05 мая в 06:54
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Общество

В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»

Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
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Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме «крышевания» банка экс-полковником ФСБ

Общая сумма взяток, по подсчетам Следственного комитета, в соответствии с курсом Центробанка превысила 87 млн руб. По данным "Коммерсанта", показания на Фролова дал другой экс-сотрудник управления "К" ФСБ Кирилл Черкалин.
РБК вчера в 23:02
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Шоу-бизнес

Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа

Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru вчера в 12:15
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Экономика

В помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства

На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей.
Российская газета 04 мая в 05:44
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Общество

Коронавирус меняет социальное поведение россиян

Как вынужденное заточение дома повлияет на наше социальное поведение, рассказала в интервью радио Sputnik психолог Арина Липкина.
РИА Новости вчера в 20:05
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Армия и оружие

США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

Lenta.ru вчера в 17:12
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Кино

Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма «Веном»

Пользователи Сети высоко оценили арт, отмечая при этом, что Вуди Харельсон - идеальная кандидатура в этом амплуа.
Российская газета вчера в 12:10
Энергетика

Российская нефть Urals подорожала почти до $25

Цена российской нефти Urals в северо-западной Европе на фоне сделки ОПЕК+ выросла на $4,59 за баррель.
Профиль вчера в 12:28
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Происшествия

В Новосибирске умерла 29-летняя женщина от коронавируса

По данным оперативного штаба НСО в Новосибирске умерла еще одна пациентка с коронавирусом.
Atas.info вчера в 11:29
21
Общество

Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса

Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:24
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