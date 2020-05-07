Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

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