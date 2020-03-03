Общество

Газета.RuГазета.RuТрамп намерен добиться от ФРС снижения ставки из-за вируса

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает возможности для снижения последствия распространения коронавируса для экономики. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Как отмечается, среди таких решений - уменьшение базовой процентной ставки ФРС.
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