Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает возможности для снижения последствия распространения коронавируса для экономики. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Как отмечается, среди таких решений - уменьшение базовой процентной ставки ФРС.

Происшествия В Волгограде подполковника уволили за драку полицейских в академии МВД После служебного разбирательства о драке полицейских из Волгограда и Элисты был уволен начальник факультета профессиональной подготовки Волгоградской академии МВД подполковник Олег Дегтярёв.

Политика Президента Финляндии пригласили в Москву на День Победы Президент Финляндии Саули Ниинистё приглашен на торжественные мероприятия по случаю празднования 75-летия Победы в Москве, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.

Шоу-бизнес Лариса Долина в ярком образе посетила шоу Ивана Урганта Популярная певица Лариса Долина разместила на одной из страниц в Instagram фотоснимок, на котором предстала в эффектном образе в компании ведущего Ивана Урганта.

Общество Директор СЭПО: Производство холодильников в Саратове заморожено 18 февраля 2020 года принято решение - консервация производства холодильников с выводом работников, порядка 800 человек за год.

Общество Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.

Политика Нардеп: Гончарук написал заявление об отставке Премьер Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке после встречи с президентом страны Владимиром Зеленским.

Армия и оружие Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракиб Российская военная полиция вошла в стратегически важный сирийский город Саракиб, расположенный в восточной части провинции Идлиб, сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Наука Жир помогает снимать механическое напряжение с сосудов Американские ученые из Университета штата Мичиган выяснили, что висцеральный жир позволяет снимать механическое напряжение с сосудов.

Общество Навальный пожаловался на блокировку счетов его семьи Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционер Алексей Навальный сообщил на своем сайте, что российские банки по постановлению следователей заблокировали его личный банковский счет, оформив долг в размере 75 млн руб. Похожим образом наложен арест на счета его детей, жены и родителей, а также членов семьи директора ФБК Ивана Жданова.

Политика В Госдуму внесли поправку к Конституции о «федеральных территориях» Ранее сенатор, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что в Основном законе может появиться понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, проработкой такой инициативы займутся комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по федеративному устройству.