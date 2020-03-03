Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает возможности для снижения последствия распространения коронавируса для экономики. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Как отмечается, среди таких решений - уменьшение базовой процентной ставки ФРС.

Происшествия Издевавшегося над Шамсутдиновым солдата приговорили к 2 годам условно Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Руслана Мухатова, обвиняемого в издевательствах над устроившим стрельбу в военной части Рамилем Шамсутдиновым и другими сослуживцами, к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Армия и оружие Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.

Политика Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.

Общество Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".

Происшествия У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.

Общество Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов Герой Советского Союза, в одиночку разминировавший проход для советских танков под Кенигсбергом (Калининград), участник битвы на Курской дуге Михаил Булатов умер в возрасте 95 лет.

Экономика Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).

Общество Роскачество обнаружило в губной помаде кадмий и никель Роскачество исследовало красные матовые губные помады и обнаружило в ней кадмий и никель. Об этом говорится в сообщении организации.

Общество Россиянина госпитализировали на Бали с подозрением на коронавирус Как признал в понедельник индонезийский министр здравоохранения Тераван Агус Путранто, одна из инфицированных в стране женщин, уже будучи больной, на протяжении двух недель вела активную социальную жизнь и посещала различные увеселительные заведения.

Политика В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.