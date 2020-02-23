Политика

КоммерсантъКоммерсантъТрамп намерен лично подписать мирное соглашение с талибами

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично подписать соглашение с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), которое приведет к миру в Афганистане. Об этом он сообщил во время общения с журналистами у Белого дома перед вылетом в Индию.
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Дональд Трамп
Да, я бы поставил под ним свою подпись.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАКоммерсантъ 10:56

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