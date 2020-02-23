Политика
КоммерсантъТрамп намерен лично подписать мирное соглашение с талибами
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично подписать соглашение с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), которое приведет к миру в Афганистане. Об этом он сообщил во время общения с журналистами у Белого дома перед вылетом в Индию.
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Да, я бы поставил под ним свою подпись.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАКоммерсантъ 10:56
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Бывший супруг певицы Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов устроил фотосессию с новорожденной дочкой.
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Бывший форвард лондонского "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри, прокомментировал игру английского "Ливерпуля" в текущем сезоне, сообщает Get French Football News.
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В Италии вводят экстренные меры из-за вспышки коронавируса
На фоне резкого роста распространения коронавируса в Италии в ряде регионов на севере страны введены ограничения на массовые мероприятия.
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В Сети появились характеристики нового смартфона OPPO Find X2
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23 февраля в Рязани ожидается ухудшение погодных условий
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Футбол
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Матч серии B (второй по силе дивизион чемпионата Италии по футболу) между "Асколи" и "Кремонезе", который должен пройти в субботу, перенесен из-за опасений по поводу распространения коронавируса, сообщает Рейтер.
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Mazda на время отказывается от выпуска новых моделей
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Согласно предварительной информации Apple TV Gen X будет стоить — 180 долларов (11500 руб.), Apple iPod Touch X Generation — 400 долларов (25600 руб.), Apple Watch Series X — 50 долларов (3204 руб.).
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Кравчук назвал заявление о снижении пенсий на Украине фейком
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В Греции двух российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы
Как пишет "Интерфакс", в Греции суд приговорил двух российских моряков Александра Илларионова и Андрея Журавлева к совокупному тюремному сроку в 395 лет за организацию незаконной миграции и торговлю людьми.
Транспорт
В Альпах остановили поезд из-за подозрения на коронавирус у пассажиров
Следовавший из Италии поезд остановили на границе с Австрией из-за двух пассажиров, у которых подозревают коронавирус, сообщил в воскресенье глава МВД Австрии Карл Нехаммер.
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После обысков Логинов отказался от масс-старта
Российский биатлонист Александр Логинов отказался участвовать в масс-старте в заключительный день чемпионата мира по биатлону.
Футбол
Виллиан хочет остаться в Лондоне после истечения контракта с «Челси»
Нападающий «Челси» Виллиан выразил желание остаться в Лондоне по истечении своего контракта с английским клубом.
Армия и оружие
Анатомия молчаливой жестокости
Украинские войска атаковали позиции Корпусов Республик вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку
В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Хоккей
Московское «Динамо» в четвертый раз в сезоне обыграло «Спартак» в КХЛ
Хоккеисты московского "Динамо" одержали победу над московским "Спартаком" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
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В российских супермаркетах появятся электронные ценники
На полках российских супермаркетов в скором времени появятся электронные ценники.
Армия и оружие
Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии
Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, в документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно Турция должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Гаджеты
Флагманским смартфонам Samsung грозит дефицит
Как пишет источник, коронавирус грозит дефицитом топовых смартфонов Samsung Galaxy Fold и Galaxy Z Flip.
Общество
Кувейт закрыл порты для кораблей Ирана из-за коронавируса
Власти Кувейта запретили кораблям, идущим из Ирана, заходить в свои порты для предотвращения распространения коронавируса, 23 февраля сообщает телеканал Al Arabiya.
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