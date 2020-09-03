Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, позволяющий лишить государственного финансирования города, власти которых не препятствовали «анархии, насилию и разрушениям». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.