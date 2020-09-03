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Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, позволяющий лишить государственного финансирования города, власти которых не препятствовали «анархии, насилию и разрушениям». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.В источнике
С чего всё началось
«Моя администрация не позволит направлять доллары из федеральных налогов на финансирование городов, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония», — говорится в тексте документа
.
RT на русском20:17
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ТАСС

Трамп намерен лишить федерального финансирования Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл и Портленд

ТАСС20:23
Интерфакс

Трамп пригрозил лишить финансирования города, где власти не борются с насилием

Интерфакс23:11
РБК

Трамп пригрозил лишить финансирования ставшие «зоной беззакония» города

РБК20:58
Коммерсантъ

Трамп хочет лишить федерального финансирования Нью-Йорк и Вашингтон

Коммерсантъ20:34
Газета.Ru

Трамп решил запретить финансирование городов США, «потакающих анархии»

Газета.Ru02:34
RT на русском

Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

RT на русском20:17
РИА Новости

Трамп хочет лишить финансирования ставшие местами беспорядков города

РИА Новости20:03

МИД Нидерландов прокомментировал заявление ФРГ по ситуации с Навальным

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок прокомментировал результаты токсикологического исследования образцов Алексея Навального в Германии, выявившие у него отравление веществом из группы «Новичок».
RT на русском18:17

Российский МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 в понедельник был поднят в воздух на "перехват" самолета Р-3С "Орион" ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
Интерфакс1 сентября в 07:47
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Оппозиция в ФРГ требует остановить «Северный поток-2» из-за Навального

Виктор Лисицын / Global Look Press Политик Катрин Геринг-Эккард из оппозиционной немецкой партии "Союз 90 / Зеленые" призвала правительство страны остановить строительство "Северного потока-2" из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
РЕН ТВвчера в 15:05
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АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
ТАССвчера в 02:06
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