Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города
Смотрите также
К делу Ефремова попытались привлечь самого опытного адвоката России
У всех испытывавших вакцину «Вектора» выработались антитела к COVID-19
Гособвинитель попросил приговорить Ефремова к 11 годам колонии
Netflix подписал эксклюзивный контракт с принцем Гарри и Меган Маркл
Джокович победил Эдмунда и вышел в третий круг US Open
В России резко выросла доля реструктуризаций по кредитным картам
Во Владивостоке сорванный ветром плавучий док протаранил причал ТОФ
Российский МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Правительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты
АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций
Сын Виктора Цоя попросил запретить прокат фильма Учителя о музыканте
Германия заявила об отравлении Алексея Навального «Новичком»
В России предложили обложить налогом продажи на «Авито»
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Гособвинитель попросил приговорить Ефремова к 11 годам колонии
Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии
В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО
У всех испытывавших вакцину «Вектора» выработались антитела к COVID-19
Законопроект об отмене транспортного налога внесен в Госдуму
«Красивые» автомобильные номера начнут продавать через портал госуслуг
Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит
Россия наращивает контакты с властями Белоруссии по всем линиям
Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, позволяющий лишить государственного финансирования города, власти которых не препятствовали «анархии, насилию и разрушениям». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.В источнике
С чего всё началось
«Моя администрация не позволит направлять доллары из федеральных налогов на финансирование городов, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония», — говорится в тексте документа
.
Подробнее о событии