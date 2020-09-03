Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города
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Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города
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Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, который позволит лишить государственного финансирования города, власти которых не препятствовали «анархии, насилию и разрушениям». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.В источнике
С чего всё началось
«Моя администрация не позволит направлять доллары из федеральных налогов на финансирование городов, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония», — говорится в тексте документа
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