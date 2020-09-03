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Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, который позволит лишить государственного финансирования города, власти которых не препятствовали «анархии, насилию и разрушениям». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.В источнике
С чего всё началось
«Моя администрация не позволит направлять доллары из федеральных налогов на финансирование городов, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония», — говорится в тексте документа
.
RT на русском20:17
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RT на русском

Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

RT на русском20:17
РБК

Трамп пригрозил лишить финансирования ставшие «зоной беззакония» города

РБК20:35
Коммерсантъ

Трамп хочет лишить федерального финансирования Нью-Йорк и Вашингтон

Коммерсантъ20:34
ТАСС

Трамп намерен лишить федерального финансирования Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл и Портленд

ТАСС20:23
Российская газета

Трамп лишит госфинансирования ставшие «зонами беззакония» города

Российская газета20:37
Газета.Ru

Трамп намерен лишить федерального финансирования «допускающие анархию» города

Газета.Ru20:08
РИА Новости

Трамп решил лишить финансирования ставшие местами беспорядков города

РИА Новости20:03

Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.
Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным
Интерфаксвчера в 11:46
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Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

Дополнительные средства из резервного фонда правительства в размере почти 22 млрд рублей будут выделены на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые работают с инфицированными коронавирусом, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфаксвчера в 19:38
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Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит

Россия заняла 24-е место по уровню качества элит, оказавшись по этому показателю на одном уровне с Ботсваной, в исследовании Университета Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школы управления "Сколково".
РИА Новости20:29
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Дело в отношении покончившего с собой из-за конопли пенсионера закрыли

В Кабардино-Балкарской Республике следователем прекращено уголовное дело в отношении 85-летнего жителя города Нарткалы Николая Захарченко, который покончил с собой после обвинения в наркоторговле из-за обнаруженного на его участке куста конопли.
Известиявчера в 07:21
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«Манчестер Юнайтед» подтвердил переход Донни ван де Бека из «Аякса»

Нет более высокого стандарта, чем "Манчестер Юнайтед", — заявил ван де Бек Главный тренер английского клуба Оле Гуннар Сульшер заявил, что молодой футболисты обладает всеми необходимыми качествами, которые нужны для того, чтобы добиться успеха в команде.
Телеканал 360°вчера в 16:44