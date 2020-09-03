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Lenta.ru
Lenta.ru

Трамп захотел лишить финансирования допускающие анархию города США

Президент США Дональд Трамп захотел лишить федерального финансирования допускающие анархию, насилие и разрушения города. Соответствующий меморандум американского лидера распространил в среду Белый дом, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
«Моя администрация не позволит направлять доллары из федеральных налогов на финансирование городов, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония», — говорится в тексте документа
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RT на русском20:17
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Газета.Ru

Трамп решил запретить финансирование городов США, «потакающих анархии»

Газета.Ru02:34
Интерфакс

Трамп пригрозил лишить финансирования города, где власти не борются с насилием

Интерфакс23:11
РИА Новости

Трамп хочет лишить финансирования ставшие местами беспорядков города

РИА Новости20:03
Коммерсантъ

Трамп хочет лишить федерального финансирования Нью-Йорк и Вашингтон

Коммерсантъ20:34
ТАСС

Трамп намерен лишить федерального финансирования Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл и Портленд

ТАСС20:23
RT на русском

Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

RT на русском20:17
РБК

Трамп пригрозил лишить финансирования ставшие «зоной беззакония» города

РБК20:58

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
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Физики реализовали масштабируемую сеть квантовой коммуникации

Ученые из Англии, Австрии, Хорватии и Китая под руководством профессора Руперта Урсина (Rupert Ursin) разработали новый метод распределения информации между несколькими пользователями на большие расстояния без доверительных узлов и сложной многочастичной запутанности и провели сеанс квантовой связи в Бристоле между восьмью участниками.
N+103:42

Глава комитета Бундестага по внешней политике призвал «пересмотреть все» в отношениях с РФ

Председатель комитета Бундестага (парламент ФРГ) по внешней политике Норберт Рёттген призвал ЕС к жесткой совместной реакции на произошедшее с Алексеем Навальным и поставил под сомнение завершение проекта "Северный поток - 2". Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью телеканалу ARD.
ТАСС03:15
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Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.
Ведомости00:32
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Минздрав РФ намерен запретить ароматизаторы в сигаретах

Сигареты PeterFranz План предполагает запрет ароматизаторов и красителей, а также добавок, которые усиливают зависимость от табачных изделий и никотиносодержащей продукции, включая жидкости для электронных сигарет.
REGNUM03:38
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