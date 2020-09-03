Трамп захотел лишить финансирования допускающие анархию города США
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Президент США Дональд Трамп захотел лишить федерального финансирования допускающие анархию, насилие и разрушения города. Соответствующий меморандум американского лидера распространил в среду Белый дом, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
«Моя администрация не позволит направлять доллары из федеральных налогов на финансирование городов, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония», — говорится в тексте документа
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