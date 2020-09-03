Глава комитета Бундестага по внешней политике призвал «пересмотреть все» в отношениях с РФ

Председатель комитета Бундестага (парламент ФРГ) по внешней политике Норберт Рёттген призвал ЕС к жесткой совместной реакции на произошедшее с Алексеем Навальным и поставил под сомнение завершение проекта "Северный поток - 2". Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью телеканалу ARD.