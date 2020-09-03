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Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, который позволит лишить государственного финансирования города, власти которых не препятствовали «анархии, насилию и разрушениям». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.В источнике
С чего всё началось
«Моя администрация не позволит направлять доллары из федеральных налогов на финансирование городов, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония», — говорится в тексте документа
.
RT на русском20:17
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RT на русском

Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

RT на русском20:17
РБК

Трамп пригрозил лишить финансирования ставшие «зоной беззакония» города

РБК20:35
Коммерсантъ

Трамп хочет лишить федерального финансирования Нью-Йорк и Вашингтон

Коммерсантъ20:34
ТАСС

Трамп намерен лишить федерального финансирования Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл и Портленд

ТАСС20:23
Российская газета

Трамп лишит госфинансирования ставшие «зонами беззакония» города

Российская газета20:37
Газета.Ru

Трамп намерен лишить федерального финансирования «допускающие анархию» города

Газета.Ru20:08
РИА Новости

Трамп намерен лишить финансирования ставшие местами беспорядков города

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