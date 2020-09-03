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Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, позволяющий лишить государственного финансирования города, власти которых не препятствовали «анархии, насилию и разрушениям». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.В источнике
С чего всё началось
«Моя администрация не позволит направлять доллары из федеральных налогов на финансирование городов, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония», — говорится в тексте документа
.
RT на русском20:17
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Газета.Ru

Трамп решил запретить финансирование городов США, «потакающих анархии»

Газета.Ru02:34
Интерфакс

Трамп пригрозил лишить финансирования города, где власти не борются с насилием

Интерфакс23:11
РИА Новости

Трамп хочет лишить финансирования ставшие местами беспорядков города

РИА Новости20:03
Коммерсантъ

Трамп хочет лишить федерального финансирования Нью-Йорк и Вашингтон

Коммерсантъ20:34
ТАСС

Трамп намерен лишить федерального финансирования Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл и Портленд

ТАСС20:23
RT на русском

Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

RT на русском20:17
РБК

Трамп пригрозил лишить финансирования ставшие «зоной беззакония» города

РБК20:58

ФБР ищет летавшего над Лос-Анджелесом мужчину с реактивным ранцем

Как сообщал ранее телеканал Fox 11, пилот во время захода на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса увидел, как мимо самолета на высоте 914 метров и на расстоянии около 300 метров пролетел мужчина с реактивным ранцем.
ФБР ищет летавшего над Лос-Анджелесом мужчину с реактивным ранцем
ТВ Центр02:45
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В Софии задержали около 100 участников акций протеста

Действия полиция были спровоцированными участниками антиправительственных акций, которые забрасывали полицию различными предметами, в том числе пиротехническими изделиями, бутылками, куриными яйцами, камнями, стульями и даже велосипедами, пытались перевернуть автомобили жандармерии и прорваться через полицейское оцепление.
ТАСС00:29
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В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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Дочь Ларисы Гузеевой удивила фанатов обнаженными фото

Кто-то из комментаторов даже сравнил дочь Гузеевой со скандально известной наследницей королевы русского шансона Любови Успенской, которая также не упускает возможности шокировать своих подписчиков провокационными снимками.
Актуальные Новости01:20

Адыгея 2 сентября присоединится к акции «Великое кино великой страны»

В Адыгее в рамках всероссийской акции «Великое кино великой страны» покажут культовую драму Сергея Бондарчука «Судьба человека» и документальную ленту «Простые главные слова» Сергея Майорова.
Советская Адыгея1 сентября в 03:59
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