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Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум, который позволит лишить государственного финансирования города, власти которых не препятствовали «анархии, насилию и разрушениям». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.В источнике
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Российская газета

Трамп лишит госфинансирования ставшие «зонами беззакония» города

Российская газета20:37
РБК

Трамп пригрозил лишить финансирования ставшие «зоной беззакония» города

РБК20:35
Газета.Ru

Трамп намерен лишить федерального финансирования «допускающие анархию» города

Газета.Ru20:08
ТАСС

Трамп намерен лишить федерального финансирования Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл и Портленд

ТАСС20:23
RT на русском

Трамп намерен лишить финансирования участвовавшие в беспорядках города

RT на русском20:17
Коммерсантъ

Трамп хочет лишить федерального финансирования Нью-Йорк и Вашингтон

Коммерсантъ20:34
РИА Новости

Трамп решил лишить финансирования города, ставшие «зонами анархии»

РИА Новости20:03

США не присоединятся к партнерству ВОЗ по вакцинации от коронавируса

«США продолжат привлекать международных партнеров для победы над вирусом, но мы не намерены ограничивать себя многосторонними организациями, находящимися под влиянием коррумпированной ВОЗ и Китая», - заявил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не пожалеет средств для разработки вакцины, соответствующей требованиям FDA.
США не присоединятся к партнерству ВОЗ по вакцинации от коронавируса
Remedium.ruвчера в 06:23
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Глава МИД Белоруссии поблагодарил Россию за взвешенную позицию

По словам Макея, «взвешенная и предельно четкая позиция» Москвы сдерживает внешние силы от «неприкрытого вмешательства» во внутренние дела Белоруссии, что позволяет перевести ситуацию «в более спокойное русло» и наладить диалог с обществом.
Lenta.ruвчера в 08:38
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Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.
Интерфаксвчера в 11:46
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Россия оказалась на уровне Ботсваны по индексу качества элит

Россия заняла 24-е место по уровню качества элит, оказавшись по этому показателю на одном уровне с Ботсваной, в исследовании Университета Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школы управления "Сколково".
РИА Новости20:29
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Экс-партнер Фургала признал вину и заключил сделку со следствием

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и договорился о досудебном сотрудничестве со следствием, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Rambler News Serviceвчера в 05:21
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РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русскомвчера в 08:20
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В ряде районов Приморья отменены занятия в школах из-за тайфуна

В трёх городах и двух районах Приморского края отменены занятия в школах из-за приближающегося тайфуна «Майсак», сообщает региональное госучреждение по пожарной безопасности, гражданской обороне и защите от ЧС.
RT на русском19:45
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ПИК купила у «дочки» ВТБ участок с памятником конструктивизма в Сочи

Компания «ПИК-Инвестпроект» — «дочка» крупнейшего застройщика жилья в России, группы ПИК (59,33% принадлежит Сергею Гордееву, 23,05% — группе ВТБ), стала единственным собственником ООО «Парасанг системс», следует из данных ЕГРЮЛ.
РБКвчера в 15:39

Оживление промышленности может оказаться временным

В июле 2020 года годовые темпы падения выпуска в АПК, промышленности, строительстве, грузооборота транспорта и оборота торговли снизились на 5,9% против спада на 8,1% в июне и 10,6% в мае во многом благодаря ускорению роста торговли и замедлению спада в промышленности.
Коммерсантъ1 сентября в 16:29
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