США не присоединятся к партнерству ВОЗ по вакцинации от коронавируса

«США продолжат привлекать международных партнеров для победы над вирусом, но мы не намерены ограничивать себя многосторонними организациями, находящимися под влиянием коррумпированной ВОЗ и Китая», - заявил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не пожалеет средств для разработки вакцины, соответствующей требованиям FDA.