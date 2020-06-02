Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruТрамп намерен мобилизовать военных для прекращения беспорядков

Глава государства сообщил об этом журналистам во время брифинга в Белом доме. Трамп призвал губернаторов задействовать необходимые ресурсы Нацгвардии, чтобы взять ситуацию с беспорядками под контроль.
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Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США

РБК19:52

Трамп сообщил о планах по прекращению беспорядков в США

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Трамп завил о готовности направить армию против протестующих

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Трамп решил мобилизовать военные и гражданские ресурсы для прекращения беспорядков

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Комсомольская правда19:16

Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города

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Трамп объявил о мобилизации всех ресурсов для восстановления порядка

Российская газета19:39
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Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
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Ученые объяснили происхождение пирамид в Мексике

Ученые из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) опубликовали исследовательскую работу, в которой объяснили причину возведения пирамид древними жителями Мезоамерики, которая располагалась на территории современной Центральной Америки.
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Астронавты NASA перешли с корабля Crew Dragon на МКС

Экипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию.
РИА Новости вчера в 13:58
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Киев заявил о планах принять стратегию «деоккупации» Крыма в этом году

Киев намерен в этом году утвердить так называемую стратегию «деоккупации» Крыма.
Известия 12:22
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Происшествия

Серийного грабителя дач задержали в Иркутском районе

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в 20 кражах из дачных домов в Иркутском районе.
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В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
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Наука

Названа причина меньшей уязвимости детей к новому коронавирусу

Американские ученые из Медицинской школы Икана выяснили, почему дети переносят COVID-19 в легкой форме чаще, чем взрослые.
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Общество

Выплаты на детей начали поступать жителям Забайкалья

Утром 1 июня жителям Забайкалья начали поступать единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трёх до 15 лет.
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Произошла сильнейшая за три года вспышка на Солнце

Алтайская правда вчера в 22:55
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Александра Трусова: «В группе Плющенко друзья еще не появились»

Друзья еще пока не появились в группе Плющенко, мы не виделись ни с кем из-за самоизоляции.
Матч ТВ 12:39
Наука

Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался

Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался.
Evo-rus.com вчера в 09:22
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Общество

Особое мнение: Александр Баунов

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Политика

Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
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Кино

Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»

Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
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Продюсер Дробыш рассказал о «поющих любовниках олигархов»

ФАН вчера в 18:40
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Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»

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Общество

Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье

В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
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На Манхэттене мародеры бьют витрины и грабят магазины

Мародеры бьют витрины и грабят магазины на Манхэттене, передает корреспондент РИА Новости.
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Астрономы обнаружили утерянное «гравитационное кольцо» Эйнштейна

Американские астрономы решили изучить архивы старых данных в крупнейшей обсерватории страны на Гавайских островах и старые рентгеновские снимки из обсерватории NASA Чандра, чтобы разгадать тайну светового ареола, который окружает затемненный квазал MG 1131 + 0456, впервые обнаруженный еще Альбертом Эйнштейном.
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На Камчатке у 29 вахтовиков ГОКа «Аметистовый» выявили коронавирус

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Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung

По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
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Общество

Врач заявил о снижении активности коронавируса

Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
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Футбол

Вернер готов перейти в МЮ, если сорвётся трансфер в «Ливерпуль»

Форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".24-летний немецкий игрок готов перейти в стан "красных дьяволов", если "Ливерпуль" не сможет купить его.
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Общество

В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива

Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля.
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Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
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Политика

Путин уволил четырех генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов.
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Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды Днепра для Крыма

Депутат в обращении обвинила власти Украины в «уничтожении прав человека» в связи с перекрытием поставок пресной воды в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу, передает «РИА Новости» со ссылкой на письмо Поклонской, направленное Бачелет.
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Новосибирская область отменила самоизоляцию для приезжающих

Власти Новосибирской области отменили обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии, сообщает в понедельник облправительство.
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Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC

Disappointing if it is true and he is serious, but the show must go on. https://t.co/HhmbR2VMZR — Dominick Reyes (@DomReyes) May 31, 2020 Освободив титул, Джон Джонс предложил разыграть вакантный пояс между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем, которые являются лидерами претендентской гонки в полутяжелом весе.
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В Кемерове полиция и СК проверят информацию о похищении ребенка

В настоящее время устанавливается местонахождение автомобиля. Информацию о похищении ребенка проверяют и полицейские.
Российская газета 07:55
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