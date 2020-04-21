Политика
ИзвестияТрамп намерен объявить о приостановке выдачи грин-карт
Президент США Дональд Трамп намерен объявить о временной приостановке выдачи грин-карт во вторник, 21 апреля. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The New York Times. По предварительным данным, речь идет о большинстве типов грин-карт, дающих разрешение на постоянное жительство в США.
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Общество
На Камчатке подтвердили еще 15 случаев коронавируса
«КамИНФОРМ» напоминает, что накануне врио губернатора Владимир Солодов говорил о том, что на Камчатке ждут подтверждения новых 15 случаев, и что ситуация с распространением коронавируса на полуострове ухудшается.
КамИНФОРМ 18:23
Экономика
Эксклюзивное интервью Германа Грефа: о спасении бизнеса, деньгах россиян и мире после коронавируса
Как известно, источником коронавируса был Китай, и они были первыми в мире, кто закрыл границу с КНР.
Lenta.ru 07:25
Шоу-бизнес
Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности.
РИА Новости 13:24
Гаджеты
AMD представила чипы Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X
Что касается стоимости, то Ryzen 3 3100 на рынке будет предлагаться по рекомендованной розничной цене $99, а Ryzen 3 3300X оценивается в $120.
Astera 14:21
Космос
В ЦПК провели эксперимент по высадке на другую планету
Отмечается, что во время эксперимента Скрипочка выполнил операции, связанные с выходом на поверхность другой планеты: открытие выходного люка, перемещение, передвижение по лестнице (подъём и спуск), работа с инструментом.
RT на русском 15:41
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало
Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
RuNews24.ru 06:25
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Культура
Объявлен «длинный список» литературной премии «Большая книга»
В этом году объявление «длинного списка» Национальной литературной премии «Большая книга» прошло в формате онлайн-трансляции.
Россия – Культура 13:37
Здоровье
Коронавирус выявлен у пациентов и медиков онкодиспансера Белгорода
В медучреждении инфицированы COVID-19 18 пациентов и 9 медиков, подтвердил глава области в соцсетях.
Национальная служба новостей 12:21
Кино
Заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев умер в Москве
Режиссер Иван Щеголев умер 20 апреля. О его кончине сообщили представили Союза кинематографистов России.
iReactor 07:58
Экономика
Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса
Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.
РИА Новости 14:54
Биатлон
СБР назвал тренерский штаб сборной России по биатлону
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренерский штаб сборной России по биатлону на сезон-2020/21.
Pravda.Ru вчера в 08:21
Космос
Пара черных дыр подала необычный гравитационный сигнал
Астрофизики зафиксировали необычные гравитационные волны, которые исходили от слияния двойной черной дыры с неравными массами.
Газета.Ru 09:54
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции
Нормы КоАП Согласно части 2 статьи 6.3, нарушения санитарных правил в период ЧС или при угрозе распространения заболеваний наказываются штрафом: на граждан — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, на должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на ИП — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
РИА Новости 18:29
Армия и оружие
SANA: сирийская ПВО отразила ракетную атаку Израиля
Средства сирийской противовоздушной обороны перехватили несколько израильских ракет над древним городом Пальмира в провинции Хомс в понедельник, сообщило Сирийское государственное информационное агентство (SANA).
Коммерсантъ вчера в 20:50
Космос
Китайцы представили методику хранения и обработки лунных образцов
В соответствии с требованиями миссии GRAS сформирован план предварительной обработки, хранения и подготовки лунного образца.
V-kosmose.com 18 апреля в 10:53
Авто
Появились «живые» фото нового Haval H5
Китайский автогигант Great Wall готовит к дебюту новое поколение рамного внедорожника Haval H5.
Новые автомобили вчера в 04:30
Армия и оружие
Назван возможный срок поступления ПВО «Гибка-С» в войска
Машины разведки и управления для мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Гибка-С" могут передать в войска в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 21:15
Армия и оружие
В результате провала переговоров США и России по СНВ-3 выиграет Китай
На сегодняшний день ситуация в сфере глобальной безопасности и сокращении стратегических ядерных вооружений выглядит так, что США не желают ограничивать себя вообще никакими соглашениями и, в том числе, Договором СНВ-3, у которого в феврале 2021 года заканчивается срок действия.
Недвижимость.RU вчера в 18:12
Гаджеты
Debian Linux прекращает поддержку драйверов устаревших устройств
В течение последних нескольких дней многие пользователи Debian выразили возмущение тем фактом, что их любимый брэнд отказывается от поддержки ряда драйверов для устаревшего аппаратного обеспечения.
3DNews 16:23
Общество
В России набрали добровольцев для испытания коронавирусной вакцины
ГНЦ «Вектор» набрал группу добровольцев, на которых будут испытывать вакцину от коронавируса, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 16:20
Здоровье
Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19
Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей.
RT на русском 17:31
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Политика
США приостанавливают прием иммигрантов на два месяца
Американский президент Дональд Трамп заявил, что 22 апреля выпустит указ о временном запрете на прием иммигрантов на 60 дней из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:24
Хоккей
Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры
Vprognoze.ru 03:18
Общество
В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников
Предварительно первый экзамен ЕГЭ школьники напишут 8 июня.
Известия 17:18
Общество
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович в эфире "Эха Москвы" заявила, что в России пандемия коронавируса находится в стадии роста.
Газета.Ru 16:02
Шоу-бизнес
Россияне атаковали Instagram Джонни Деппа
Вечерняя Москва вчера в 22:20
Общество
Мэр Геленджика обматерил помощницу в прямом эфире
Мэр Геленджика Алексей Богодистов 21 апреля провел в инстаграм-аккаунте прямой эфир, в ходе которого отвечал на вопросы жителей города, связанные с актуальными проблемами, волнующими людей в период распространения эпидемии коронавируса.
Югополис 10:38