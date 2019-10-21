Армия и оружие

Rambler News ServiceRambler News ServiceNYT сообщила о планах Трампа оставить 200 военных США в Сирии

Президент США Дональд Трамп планирует оставить в восточной Сирии около 200 американских военных, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.
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