Президент США Дональд Трамп планирует оставить в восточной Сирии около 200 американских военных, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

NYT сообщила о планах Трампа оставить 200 военных США в Сирии

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