Армия и оружие
Rambler News ServiceNYT сообщила о планах Трампа оставить 200 военных США в Сирии
Президент США Дональд Трамп планирует оставить в восточной Сирии около 200 американских военных, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.
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Трамп хочет оставить на востоке Сирии около 200 американских спецназовцев
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Lenta.ru вчера в 18:58
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Следственный комитет Тверской области завершил расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором в 2018 году погибли 13 человек, говорится в понедельник, 21 октября, на сайте СК России.
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Газета.Ru 19 октября в 00:43
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
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Вечерний курьер вчера в 03:13
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ФАН 01:47
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Специалисты «Роскачества» рассказали, как защитить персональные данные, хранящиеся на смартфоне, в случае его кражи.
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В Саратове следователи предъявили обвинение 35-летнему местному жителю, задержанному по подозрению в резонансном убийстве школьницы.
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В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
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В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи
Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.
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В НАТО заявили, что возможности РФ в области ограничения и воспрещения доступа и маневра (A2/AD) на случай проведения военных действий со странами, которые входят в НАТО, станут для них сложным для преодоления препятствием в процессе проведения военных операций НАТО.
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В Одессу прибыли переданные Украине в 2018 году два патрульных катера
Американское судно доставило в Одессу два патрульных катера, переданных Украине Соединённым Штатами в 2018 году.
RT на русском 04:34
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Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировки
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По предварительным данным, обновленная модель Hummer может появиться на мировом транспортном рынке в 2021 году.
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Газета.Ru 03:22
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ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
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RT на русском 04:17
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Ведомости вчера в 15:57
Экономика
Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
Ведомости 03:36