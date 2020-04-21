Коронавирус
REGNUMТрамп намерен приостановить иммиграцию в США
Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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с чего всё началось
"В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!" - написал глава вашингтонской администрации у себя в Twitter.ТАССвчера в 22:12
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В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы
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С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
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США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
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Ведомости вчера в 12:43
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Трамп отреагировал на отрицательные цены на нефть WTI
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Взгляд.ру вчера в 19:32
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Самый богатый депутат тюменской облдумы отчитался о миллиардном доходе
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URA.Ru 01:23
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Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель
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Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
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BFM.ru вчера в 08:25
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Дело "Клинг и др. против Всемирной Организации Здравоохранения" было подано в окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка жителями округа Уэстчестер - Ричардом Клингом и Стивом Роткером из Нью-Рошелл и Дженнаро Пурчиа из Скерсдэйла.
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В РПЛ назвали сроки возобновления чемпионата России по футболу
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