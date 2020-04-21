с чего всё началось

Трамп объявил, что из-за коронавируса временно приостановит иммиграцию в США. Такое решение американский президент объяснил необходимостью в условиях нестабильного рынка сохранить рабочие места для своих граждан.

Трамп объявил о приостановке иммиграции в США

Общество Еще три смерти зафиксировано в Калужской области от коронавируса На 72 человека увеличилось количество заболевших. Их число на утро вторника, 21 апреля составляет 330 человек.

Энергетика В России резко упали оптовые цены на бензин Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России). 2,6K

Экономика В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях. 1,3K

Энергетика Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению, и по данным на 8:15 (мск) торгов на бирже NYMEX в Нью-Йорке, ее цена составила 1,65 доллара за баррель. 50

Кино Новый сезон «Смешариков» выйдет на КиноПоиск HD 18 мая Классические двухмерные «Смешарики» возвращаются на экраны: спустя 10 лет после выхода последнего сезона КиноПоиск HD эксклюзивно покажет новые приключения Бараша, Кроша, Нюши, Копатыча, Лосяша и других знакомых героев. 3

Армия и оружие Китайские истребители пятого поколения J-31 получили новую окраску Ряд китайских СМИ отмечает, что многие в КНР полагали, что J-31 могут составить конкуренцию другим воздушным судам нового поколения – J-20, но "это не так".

Авто Появились некоторые данные о новом кроссовере Ferrari Итальянский производитель суперкаров в скором времени планирует выпустить свой первый кроссовер, который получит название Ferrari Purosangue.

Футбол Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется. 2

Экономика Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет. 2,2K

Общество Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание. 632

Здоровье В России удивились низкой смертности пациентов с COVID-19 Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала эти показатели удивительными в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». «У нас до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», — сказала Попович. 25

Футбол «Арсенал» договорился с игроками о сокращении зарплат Лондонский «Арсенал» выступил с официальным заявлением о договорённости с игроками и тренерами, которые уступают восьмую часть зарплаты в пользу клуба для его поддержки в сложное время.

Транспорт Московское метро перестало продавать разовые билеты В Московском метрополитене с сегодняшнего дня перестали продавать билеты на одну поездку. 5

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,7K

Общество Мясников рассказал о ходе создания вакцины от коронавируса Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников рассказал о процессе создания вакцины от коронавируса.

Футбол Роналдо высказался о сравнениях с Роналду Бывший нападающий миланского "Интера" и сборной Бразилии Роналдо высказался о сравнениях с форвардом туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Энергетика Мосбиржа запретила торги американской нефтью Во вторник, 21 апреля, Московская биржа запретила торги майскими фьючерсами на американскую нефть WTI. 8

Общество Федеральные власти изменили порядок выплаты пособия по безработице Официальный статус безработного, полученный после 1 марта, предполагает максимальное пособие на три месяца и доплату, если в семье есть несовершеннолетний ребенок. 67

Происшествия В Иркутской области опрокинулась автоцистерна с химикатами Рано утром, 21 апреля, на 97-м километре автодороги Р-258 "Байкал" в Иркутской области на перевале опрокинулась автоцистерна, предположительно с химикатами. 3

Хоккей Овечкин рассказал, когда завершит профессиональную карьеру Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал, когда завершит карьеру хоккеиста.