с чего всё началось

Не исключено, что переговоры пройдут во время Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Ранее провести встречу с лидерами США, РФ, КНР, Франции и Британии предложил Владимир Путин Дональд Трамп ранее говорил, что новый договор о разоружении должен быть подписан при участии Китая.

Трамп намерен провести саммит с лидерами России и Китая

Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

Здоровье Роспотребнадзор рекомендует гражданам России не ездить за границу Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рекомендует согражданам максимально сократить свои поездки за рубеж в качестве одной из мер защиты от коронавируса Covid-2019.

Происшествия Обвиняемый в подбросе наркотиков заявил об оговоре со стороны Голунова Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, заявил, что его оговорили, и настаивает на своей невиновности.