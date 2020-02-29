Политика
Деловое.ТВТрамп намерен провести саммит с лидерами России и Китая
Не исключено, что переговоры пройдут во время Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Ранее провести встречу с лидерами США, РФ, КНР, Франции и Британии предложил Владимир Путин Дональд Трамп ранее говорил, что новый договор о разоружении должен быть подписан при участии Китая.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп хочет провести саммит с лидерами России, Китая, Великобритании и Франции - пятью постоянными членами Совета безопасности ООН - для обсуждения контроля над вооружениями, приводит Reuters слова высокопоставленного представителя американской администрации.Газета.Ru05:56
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