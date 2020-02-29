Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВТрамп намерен провести саммит с лидерами России и Китая

Не исключено, что переговоры пройдут во время Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Ранее провести встречу с лидерами США, РФ, КНР, Франции и Британии предложил Владимир Путин Дональд Трамп ранее говорил, что новый договор о разоружении должен быть подписан при участии Китая.
Читать в источнике
Комментировать84
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп хочет провести саммит с лидерами России, Китая, Великобритании и Франции - пятью постоянными членами Совета безопасности ООН - для обсуждения контроля над вооружениями, приводит Reuters
 слова высокопоставленного представителя американской администрации.
Газета.Ru05:56

Подробнее о событии

Трамп хочет провести саммит с лидерами России и Китая

Газета.Ru05:56

СМИ: Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами контроль вооружений

РИА Новостивчера в 18:05

Reuters: Трамп готов встретиться с лидерами «пятерки» СБ ООН

ТАССвчера в 21:08

Reuters сообщил о желании Трампа устроить саммит с лидерами России и КНР

РБКвчера в 19:41

СМИ: Трамп намерен обсудить контроль над вооружениями с рядом стран

RT на русскомвчера в 18:45

Reuters: Трамп готов к встрече с главами России, КНР, Британии и Франции для обсуждения контроля над вооружениями

Коммерсантъвчера в 18:11

Трамп готов провести встречу с лидерами стран-членов Совбеза ООН и обсудить вопросы контроля над ядерным вооружениями

Эхо Москвы05:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 10:14, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией

RT на русском 04:37
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 08:00
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 08:34
Политика

США подписали мирное соглашение с «Талибаном»

Соединённые Штаты и афганское радикальное движение «Талибан»* подписали в Катаре мирное соглашение.
RT на русском 08:49
Происшествия

Драка между фанатами произошла у стадиона «Динамо» в Москве

Фанаты "Спартака" и "Динамо" устроили драку возле стадиона "ВТБ Арена" в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 09:50
Армия и оружие

Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Lenta.ru вчера в 01:37
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендует гражданам России не ездить за границу

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рекомендует согражданам максимально сократить свои поездки за рубеж в качестве одной из мер защиты от коронавируса Covid-2019.
REGNUM 02:24
Политика

Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции в Идлибе

Заявление НАТО, в котором Турции выражалась поддержка в связи с ситуацией в Идлибе, оказалось заблокировано Грецией, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 22:40
Происшествия

Обвиняемый в подбросе наркотиков заявил об оговоре со стороны Голунова

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, заявил, что его оговорили, и настаивает на своей невиновности.
Lenta.ru 05:58
Происшествия

В Челябинской области школьник умер во время урока

"В дневное время в одной из школ города Магнитогорска во время урока скончался 9-летний школьник", - говорится в сообщении.
ТАСС 05:55
Спорт

Большунов стал вторым в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
РИА Новости 07:48
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Вести.Ru вчера в 11:12
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ вчера в 06:30
Политика

Пушков прокомментировал отказ Киева праздновать День Победы

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ украинских властей праздновать День Победы 9 мая.
РИА Новости 07:29
Шоу-бизнес

Папарацци засняли Дженнифер Лопес без наращенных волос

На днях папарацци засняли звезду без наращенных волос и автозагара. Знаменитость сфотографировали по пути в спортзал.
RuNews24.ru 27 февраля в 11:11
Армия и оружие

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
РБК 00:47
Футбол

Овчинников станет врио главного тренера ЦСКА в матче против «Урала»

Временно исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба ЦСКА в матче против "Урала" станет Сергей Овчинников.
Российская газета 05:33
Общество

Токаев решил сам разобраться с беспорядками в Кордайском районе Казахстана

Села Кордайского района Джамбульской области Казахстана, участвовавшие в массовых беспорядках в начале февраля, посетит 1 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает 29 февраля informburo.kz.
Красная весна 04:31
Футбол

Малком выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Локомотивом»

РИА Новости 09:48
Биатлон

Кристина Резцова стала четвертой в спринте на ЧЕ в Белоруссии

РИА Новости 08:50
Шоу-бизнес

Как Дмитрий Шепелев провел последний съемочный день на Первом канале

Последние эфиры с Шепелевым выйдут на Первом каннеле в ближайшие пару дней, сообщает «СтарХит».
Live24 06:22
Общество

Абэ призвал японцев прекратить массово скупать туалетную бумагу

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал японцев прекратить массово скупать туалетную бумагу на фоне коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:04
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Известия 27 февраля в 22:01
Футбол

Соболев выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Динамо»

РИА Новости 07:29
Спорт

Погиб первый чемпион мира по велоспорту на шоссе Андрей Ведерников

Вести.Ru 08:41
Биатлон

Тимофей Лапшин: «Изначально не понимал позицию Логинова»

Может, какую-то разъяснительную работу стал проводить или лекции читать с позиций своего опыта.
Матч ТВ 02:37
Политика

Главреда RTVi Алексея Пивоварова не пустили на Украину

Главный редактор телеканала RTVi Алексей Пивоваров сообщил, что его не пустили на Украину.
Коммерсантъ 06:29
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас объяснил выбор русского имени для дочери

Испанский певец Энрике Иглесиас рассказал, какое имя они с супругой, российской теннисисткой Анной Курниковой, выбрали для дочери.
ФАН вчера в 09:10
Политика

Глава МИД Украины пожаловался на срыв изоляции России

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко признал, что расчеты Киева на международную изоляцию России не оправдались.
РИА Новости 07:43
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Известия вчера в 10:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное