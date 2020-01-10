Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп намерен требовать компенсации в случае вывода войск из Ирака

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае вывода американских войск из Ирака Багдад должен заплатить Вашингтону за строительство военных баз и посольств на территории этого государства.
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Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил
, что, по его мнению, власти Ирака должны заплатить Соединенным Штатам компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск с территории этой страны.
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