с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае вывода американских войск из Ирака Багдад должен заплатить Вашингтону за строительство военных баз и посольств на территории этого государства.

Трамп намерен требовать компенсации в случае вывода войск из Ирака

Футбол «Зенит» заинтересовался форвардом из Серии А В сферу интересов российского чемпиона попал нападающий Симоне Дзадза, выступающий в Серии А за «Торино».

Политика В Абхазии завели уголовное дело после протестов в Сухуме Генпрокуратура Абхазии сообщила о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков, которые произошли во время протестов в Сухуме 9 января.

Технологии Пользователям Windows 7 предложили альтернативную ОС Разработчики графического окружения KDE для Linux решили воспользоваться ситуацией и предложили тем, кто не хочет расставаться с «семёркой», перейти на Linux с соответствующим оформлением.

Происшествия Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.

Происшествия Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.

Теннис Джокович переиграл Медведева, Россия не вышла в финал ATP-cup Сербский теннисист Новак Джокович обыграл российского спортсмена Даниила Медведева во второй игре матча между сборными России и Сербии на командном турнире ATP-cup, который проходит в Сиднее.

Происшествия Пригожина арестовали в аэропорту Мюнхена Российский бизнесмен Евгений Пригожин был задержан в аэропорту Мюнхена. Он прилетел в немецкий город утром из Санкт-Петербурга.

Политика Авиакомпания отрицает отклонение сбитого Boeing от маршрута Boeing-737-800, сбитый недалеко от Тегерана, не отклонялся от маршрута, заявил вице-президент авиакомпании «Международных авиалиний Украины» (МАУ) по летной работе Игорь Сосновский 11 января на брифинге, сообщает Укринформ.