Политика
RT на русскомТрамп намерен требовать компенсации в случае вывода войск из Ирака
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае вывода американских войск из Ирака Багдад должен заплатить Вашингтону за строительство военных баз и посольств на территории этого государства.
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Хоккей
МЧМ-2020: КХЛ объяснила, почему игрока Канады не удалили в концовке финала
Причины неназначенного удаления хоккеисту сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира — 2020 объяснили в департаменте судейства КХЛ, 11 января сообщает пресс-служба лиги.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» покупает Фернандеша за 70 млн евро
Ожидается, что руководство манкунианского клуба заплатит за переход 25-летнего исполнителя порядка 70 миллионов евро.
Общество
Российским школьникам начнут выдавать аттестаты по-новому
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании.
Футбол
«Зенит» заинтересовался форвардом из Серии А
В сферу интересов российского чемпиона попал нападающий Симоне Дзадза, выступающий в Серии А за «Торино».
Политика
В Абхазии завели уголовное дело после протестов в Сухуме
Генпрокуратура Абхазии сообщила о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков, которые произошли во время протестов в Сухуме 9 января.
Кино
HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»
Религия
РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств
Технологии
Пользователям Windows 7 предложили альтернативную ОС
Разработчики графического окружения KDE для Linux решили воспользоваться ситуацией и предложили тем, кто не хочет расставаться с «семёркой», перейти на Linux с соответствующим оформлением.
Происшествия
Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Политика
Путин обсудил с принцем Абу-Даби и эмиром Катара ситуацию в Ливии
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что во время последней связи пилотов Boeing 737-800 с диспетчерами аэропорта Тегерана полет проходил штатно.
Армия и оружие
Система ПВО Ирана приняла украинский «Боинг» за крылатую ракету
Система ПВО Ирана приняла самолет «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, заявил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
Политика
Верховный лидер Ирана приказал опубликовать данные о сбитом Boeing
Сообщается, что верховный лидер в ходе экстренного совещания подтвердил, что результаты расследования будут честно опубликованы.
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Орловской области погибли три человека
Жертвами ДТП в Кромском районе Орловской области стали как минимум три человека, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Шоу-бизнес
Похож на девочку: Анастасия Решетова впервые показала лицо сына
Похож на девочку: Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Фотомодель решила больше не скрывать Ратмира от пользователей Интернета.
Происшествия
Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Общество
Активиста из Татарстана задержали по делу о призывах к терроризму за видео о суде над Путиным, Песковым и Сечиным
Активист Карим Ямадаев из Набережных Челнов задержан по делу о призывах к терроризму в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за видео о суде над президентом Владимиром Путиным, его пресс-секретарем Дмитрием Песковым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
Игры
GTA IV больше нельзя купить в Steam
Общество
Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну без принца Гарри
Супруга принца Гарри уже вернулась в Канаду, где оставила своего восьмимесячного сына Арчи.
Политика
В правительстве назвали ахиллесову пяту космической отрасли России
Говоря о задачах руководства «Роскосмоса», вице-премьер поручил ему найти пути оздоровления отрасли, чтобы страна могла «гордиться своей космической индустрией».
Теннис
Джокович переиграл Медведева, Россия не вышла в финал ATP-cup
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл российского спортсмена Даниила Медведева во второй игре матча между сборными России и Сербии на командном турнире ATP-cup, который проходит в Сиднее.
Происшествия
Пригожина арестовали в аэропорту Мюнхена
Российский бизнесмен Евгений Пригожин был задержан в аэропорту Мюнхена. Он прилетел в немецкий город утром из Санкт-Петербурга.
Спорт
Игра Monster Hunter World: Iceborne удаляет сохранения геймеров
Геймеры обнаружили, что игра Monster Hunter World: Iceborne при невыясненных условиях удаляет их сохранения.
Политика
Авиакомпания отрицает отклонение сбитого Boeing от маршрута
Boeing-737-800, сбитый недалеко от Тегерана, не отклонялся от маршрута, заявил вице-президент авиакомпании «Международных авиалиний Украины» (МАУ) по летной работе Игорь Сосновский 11 января на брифинге, сообщает Укринформ.
Общество
Скончался султан Омана, правивший страной полвека
К власти Кабус бен Саид Аль Саид пришел в 1970 году путем бескровного дворцового переворота, свергнув своего отца.