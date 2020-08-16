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Газета.Ru
Газета.Ru

Трамп намерен встретиться с Путиным до выборов в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным до начала выборов в Соединенных Штатах Америки. Об этом он уже сообщил своим помощникам, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники.В источнике
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RT на русском

NBC сообщил о планах Трампа встретиться с Путиным до выборов в США

RT на русском09:46
Lenta.ru

Стало известно о желании Трампа встретиться с Путиным

Lenta.ru09:37
РИА Новости

Трамп хочет провести личную встречу с Путиным до выборов в США

РИА Новости09:20
ТАСС

СМИ: Трамп заявил помощникам, что хочет встретиться с Путиным до выборов в США

ТАСС09:15
Коммерсантъ

Трамп хочет встретиться с Путиным до выборов в США

Коммерсантъ09:14
Комсомольская правда

Трамп хочет встретиться с Путиным до выборов в США

Комсомольская правда08:55
Известия

Стало известно о намерении Трампа встретиться с Путиным до выборов в США

Известия08:52

В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

Накануне украинские активисты запустили с территории Херсонской области, в районе контрольно-пропускного пункта "Чонгар" связку воздушных шариков, к которой прикрепили 25-метровый желто-синий украинский флаг и две тысячи листовок с надписью: "Крым — это Украина".
В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре
РИА Новости04:21
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Турция обсуждает с Россией совместное производство истребителей Су-57

Источники сообщают о том, что Россия может вести переговоры с Турцией о начале совместного производства истребителей пятого поколения Су-57, которое, по предварительным оценкам, вполне может быть запущено на предприятиях, осуществляющих в настоящий момент сборку элементов для истребителей F-35, что позволит реализовать это всего лишь в течение полугода.
Avia.pro09:01
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В ДТП под Тамбовом погибли три человека

«На просёлочной дороге неподалёку от села Ярославка Никифоровского района в частично заполненном водой канале обнаружен перевёрнутый и обгоревший автомобиль, внутри которого находились тела трёх человек, двое из которых являлись сотрудниками одного из следственных изоляторов регионального УФСИН России», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 14:27
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