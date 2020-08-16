Трамп намерен встретиться с Путиным до выборов в США
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Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным до начала выборов в Соединенных Штатах Америки. Об этом он уже сообщил своим помощникам, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники.В источнике
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