с чего всё началось

Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он уточнил, что «только что» прочитал информацию об этом, передает 28 октября ТАСС.

Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу

Хоккей Наставник «Амура» прокомментировал двойное гражданство Малкина Главный тренер "Амура" Александр Юдин поделился мнением о том, что у нападающего сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина обнаружили двойное гражданство, передает Sport24.

Путешествия Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Происшествия Ребенка из горящего авто спас танкист Чебаркульской дивизии Ребенка из горящего автомобиля на Южном Урале спас командир танкового взвода Чебаркульской дивизии – руководство ГИБДД Челябинской области будет ходатайствовать перед командованием Центрального военного округа о награждении лейтенанта Османа Мамутова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Футбол Зимой «Реал» никого не собирается покупать Несмотря на недавние слухи сегодня издание «AS» заявило, что президент мадридского клуба Флорентино Перес считает, что команде не нужно усиление.

Политика Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа завершились за 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.

Общество Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.

Общество В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.

Шоу-бизнес Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.

Шоу-бизнес Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.

Шоу-бизнес Заворотнюк подарила маме автомобиль за два миллиона рублей За годовалой девочкой, доченькой актрисы Анастасии Заворотнюк ухаживает родная бабушка - 76-летняя мама тяжелобольной артистки, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Общество Суд признал брачный договор Ананьева недействительным Суд оставил под арестом имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей Адвокат Ананьева Дмитрий Тугуши заявлял, что у Промсвязьбанка нет права требовать расторжения договора между третьими лицами, поскольку банк не является текущим кредитором ответчика.

Армия и оружие Столтенберг прокомментировал учения НАТО у границ Белоруссии НАТО не видит причин для беспокойства со стороны Белоруссии из-за учений вблизи ее границ, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

Происшествия Неизвестный атаковал мечеть во Франции Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу перед мечетью во французском местечке Байонн.

Армия и оружие В Севастополе вспомнили о роли Балаклавского сражения в Крымской войне После выстрела из пушки горожане возложили цветы к памятнику участникам Балаклавского сражения и вспомнили, какую роль оно сыграло в Крымской войне.

Авто FAW привезет в Россию еще две модели В 2020 году компания FAW привезет в Россию две новые модели: седан C-класса и кроссовер.

Общество Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег» В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Политика Трамп назвал Зеленского новым президентом России Президент США Дональд Трамп оговорился, назвав украинского лидера Владимира Зеленского новым президентом России.

Общество ГИМ отменил «Дилетантские чтения» Об отмене мероприятия сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», один из учредителей журнала «Дилетант» Алексей Венедиктов.

Гаджеты Телевизоры Samsung получили поддержку голосового помощника «Алиса» Как проинформировала компания Samsung Electronics, отныне телевизоры 2018 и 2019 модельных годов поддерживают функцию голосового управления на базе «Алисы» от «Яндекса».

Общество В Калифорнии проводится масштабная эвакуация населения В калифорнийском округе Сонома проводится самая крупная эвакуация в истории штата.

Фигурное катание Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.