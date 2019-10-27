с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. По данным источников, окончательное решение еще не принято.

Трамп намерен выйти из договора по открытому небу

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