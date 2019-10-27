с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. По данным источников, окончательное решение еще не принято.

Трамп намерен выйти из договора по открытому небу

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Армия и оружие США взяли в плен двух жен аль-Багдади Военные США в ходе военной операции, в результате которой был ликвидирован глава «Исламского государства»* Абу Бакр аль-Багдади, взяли в плен подчинявшихся террористу боевиков и двух жен аль-Багдади.

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