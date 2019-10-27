Политика
Газета.RuТрамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. По данным источников, окончательное решение еще не принято.
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с чего всё началось
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на два источника в администрации сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.РИА Новости09:55
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Политика
Вакарчук осудил Зеленского за перепалку с националистами в Золотом
В субботу, 26 октября, Владимир Зеленский прибыл в район разведения сил у поселка Золотое, где вступил в перепалку с одним из представителей националистов.
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На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
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Армия и оружие
Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
Газета.Ru 02:30
Шоу-бизнес
Участник «Голоса» объяснил свое поведение на проекте
Причину своего «оскорбительного» поведения рассказал участник шоу «Голос» в своем Instagram 26 октября.
Красная весна вчера в 08:03
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском вчера в 04:36
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Наша версия 08:47
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек»
Газета.Ru вчера в 12:20
Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка о том, что Украина имеет опыт «пятилетней войны с Россией».
RT на русском вчера в 22:15
Общество
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
RT на русском 07:22
Хоккей
ХК «Сибирь» победил магнитогорский «Металлург» в овертайме
ХК "Сибирь" победил магнитогорский "Металлург" в овертайме, об этом сообщает пресс-служба клуба.
ГТРК Новосибирск 11:13
Политика
Израиль намерен ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
21 августа агентство отмечало, что россияне всё чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль, на границе которого только за первое полугодие «развернули» 3 тыс. человек.
Известия 10:20
Игры
Большинство геймеров голосуют за оптические приводы в консолях
Как показал опрос, 60% европейских геймеров заявили, что вряд ли бы купили приставку, которая будет лишена оптического привода, и лишь 11% однозначно высказались за подобные устройства.
iXBT.com 06:23
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Авто
Половина российских автолюбителей ездит на старых машинах
Около половины российских автовладельцев передвигаются на машинах старше 11 лет. Свыше 20 млн автомобилей в стране старше 11 лет.
MagadanMedia.ru 02:25
Армия и оружие
США взяли в плен двух жен аль-Багдади
Военные США в ходе военной операции, в результате которой был ликвидирован глава «Исламского государства»* Абу Бакр аль-Багдади, взяли в плен подчинявшихся террористу боевиков и двух жен аль-Багдади.
Телеканал 360° 10:33
Армия и оружие
Сирийские курды начали отвод войск от турецкой границы
Меморандум об урегулировании кризиса на границе Турции и Сирии, возникшего из-за начатой 9 октября Анкарой военной операции против сирийских курдов, был подписан в Сочи Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября.
РБК 09:48
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Общество
Отец рассказал о состоянии Бутиной
Валерий Бутин рассказал о состоянии здоровья своей дочери Марии Бутиной, депортированной из США, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 11:13
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал осеннее фото Аллы Пугачевой с сыном
Супруг Аллы Пугачевой опубликовал в Instagram семейную фотографию, на которой певица запечатлена с их сыном Гарри.
Летидор вчера в 07:54
Кино
Премьера «Ведьмака» от Netflix в Лондоне состоится 16 декабря
Организаторы MCM Comic Con разместили на площадке мероприятия афишу, согласно которой 16 декабря в Лондоне пройдет премьерный показ сериала «Ведьмак» от Netflix.
CyberSport.ru 09:49
Фигурное катание
Фигуристка Трусова выиграла Гран-при Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей в женском индивидуальном разряде на этапе Грaн-при Skate Canada.
Национальная служба новостей 04:42
Общество
Главный телеканал Чечни «разоблачил» племянника Рамзана Кадырова
Стали известны причины увольнения Ислама Кадырова – бывшего мэра Грозного и бывшего вице-премьера Чечни, племянника Рамзана Кадырова.
Gorodovoy.spb.ru 25 октября в 08:36
Общество
В Россию поступила первая партия фризиума
В Россию доставили первую партию незарегистрированного противосудорожного препарата «Фризиум», в котором нуждаются страдающие эпилепсией дети, сообщила руководитель фонда и директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook.
РБК вчера в 16:53
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
Российская газета 04:58