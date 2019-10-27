Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп намерен выйти из договора по открытому небу

Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. По данным источников, окончательное решение еще не принято.
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Ранее газета Wall Street Journal
 со ссылкой на два источника в администрации сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
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