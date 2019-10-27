Политика

Вести.RuВести.RuWSJ: США собираются выйти из Договора по открытому небу

Источники газеты Wall Street Journal в Белом доме сообщили о готовности США выйти из Договора по открытому небу. Как написало издание, президент Дональд Трамп подписал документ, хотя окончательное решение еще не принято.
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Ранее газета Wall Street Journal
 со ссылкой на два источника в администрации сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
РИА Новости09:55

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СМИ: Трамп подписал документ о намерении выйти из Договора по открытому небу

Коммерсантъ09:28

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РБК09:53

Трамп подписал документ о намерении выйти из договора по открытому небу

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ТАСС09:30

В Совфеде рассказали о важности Договора по открытому небу

РИА Новости09:55

WSJ: Трамп подписал документ о намерении выйти из ДОН

RT на русском09:26

WSJ: США готовятся выйти из Договора по открытому небу

РЕН ТВ09:22
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