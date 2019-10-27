с чего всё началось

Источники газеты Wall Street Journal в Белом доме сообщили о готовности США выйти из Договора по открытому небу. Как написало издание, президент Дональд Трамп подписал документ, хотя окончательное решение еще не принято.

WSJ: США собираются выйти из Договора по открытому небу

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