Политика
Вести.RuWSJ: США собираются выйти из Договора по открытому небу
Источники газеты Wall Street Journal в Белом доме сообщили о готовности США выйти из Договора по открытому небу. Как написало издание, президент Дональд Трамп подписал документ, хотя окончательное решение еще не принято.
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с чего всё началось
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на два источника в администрации сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.РИА Новости09:55
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