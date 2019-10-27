Политика
Газета.RuТрамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. По данным источников, окончательное решение еще не принято.
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с чего всё началось
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на два источника в администрации сообщила, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.РИА Новости09:55
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