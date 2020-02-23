Политика
РИА НовостиТрамп намерен заблокировать публикацию книги Болтона, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении не допустить публикации книги своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, которого он считает "предателем", сообщило издание Washington Post со ссылкой на источники.
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Биатлон
Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону
Музыка
Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»
Игры
THQ Nordic решила выпустить ремейк видеоигры Gothic
В декабре 2019 года THQ Nordic разместила на платформе Steam демонстрационную версию ремейка оригинальной игры Gothic.
Политика
Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены.
Экономика
Названы два сценария развития экономики из-за коронавируса
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о двух сценариях для мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае, передает пресс-служба организации.
Политика
США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе
Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
Космос
Белый дом отметил двухпартийную поддержку лунной программы NASA
Напомним, NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны и фундаментальные научные исследования космоса.
Армия и оружие
Российские бомбардировщики нанесли удар по террористам в Идлибе
«Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами СУ-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов», – говорится в сообщении канала «Звезда».
Политика
Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому
Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Происшествия
На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка
Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Армия и оружие
СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57
Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57.
Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Футбол
Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»
Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву придет настоящая весна
В первой декаде марта в городе будет тепло и может прийти обманчивое ощущение настоящей весны.
Единоборства
Путин прибыл на чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи
Президент России Владимир Путин прибыл на первый чемпионат Лиги боевого самбо. Он проходит на арене «Ледяной куб» в Сочи.
Экономика
Минфин заявил о волне рефинансирования ипотеки в России
В Минфине сообщили о волне рефинансирования ипотеки в России. Это происходит на фоне снижения ставок.
Происшествия
В Татарстане произошло массовое отравление парами хлора в бассейне
Футбол
В Италии из-за коронавируса отменили три матча Серии А
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил об отмене всех спортивных мероприятий в провинциях Ломбардия и Венето, включая три матча Серии А.Из-за случаев заболевания коронавирусом в этих регионах были перенесены матчи "Интер" - "Сампдория", "Аталанта" - "Сассуоло" и "Верона" - "Кальяри".
Биатлон
Полиция приехала к Логинову ночью для подписания протокола
22 февраля в 6 часов утра по местному времени за несколько часов до эстафетной гонки чемпионата мира в Антхольце (Италия) прошли обыски в гостиничных номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича.
Интернет
Microsoft усложнил процесс установки Windows 10
Немецкий сайт DrWindows обратил внимание, что при установке ОС на компьютер операционная система требует ввода логина и пароля от учетной записи.
Общество
МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре
Экономика
Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%
Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.
Происшествия
При землетрясении на границе Турции и Ирана погибли семь человек
В результате землетрясения на границе Турции и Ирана погибли семь человек.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Хоккей
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в субботу, 22 февраля, забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ.
Здоровье
Гарвардский ученый назвал три лучших продукта для защиты сердца
Доктор медицины Уильям В. Ли уверен, что жирная рыба, чай и темный шоколад способны защитить сердце от большинства недугов.
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Здоровье