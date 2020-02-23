Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп намерен заблокировать публикацию книги Болтона, сообщили СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении не допустить публикации книги своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, которого он считает "предателем", сообщило издание Washington Post со ссылкой на источники.
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Трамп призвал запретить печать книги экс-советника Болтона

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Трамп намерен заблокировать публикацию книги Болтона, сообщили СМИ

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Трамп назвал своего экс-советника Болтона «предателем»

РЕН ТВ01:04

WP: Трамп намерен заблокировать публикацию книги экс-советника Болтона

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Трамп лично потребовал запретить публикацию книги «предателя» Болтона

Взгляд.рувчера в 23:57

Washington Post: Трамп лично призвал не публиковать книгу экс-советника

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WP: Трамп лично призвал заблокировать публикацию книги Болтона

RT на русскомвчера в 15:37
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Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены.
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Названы два сценария развития экономики из-за коронавируса

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о двух сценариях для мировой экономики на фоне вспышки коронавируса в Китае, передает пресс-служба организации.
Lenta.ru вчера в 19:20
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США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе

Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
РИА Новости вчера в 15:58
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Белый дом отметил двухпартийную поддержку лунной программы NASA

Напомним, NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны и фундаментальные научные исследования космоса.
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«Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами СУ-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов», – говорится в сообщении канала «Звезда».
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Коммерсантъ 03:29
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На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка

Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
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Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»

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Минфин заявил о волне рефинансирования ипотеки в России

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Полиция приехала к Логинову ночью для подписания протокола

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Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%

Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.
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В результате землетрясения на границе Турции и Ирана погибли семь человек.
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в субботу, 22 февраля, забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ.
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Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

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Джон Болтон
Американский политик
Государственный и политический деятель США, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года.
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