Как сообщили в газете Washington Post, президент США Дональд Трамп намерен заблокировать публикацию возможной будущей книги своего бывшего советника Джона Болтона. Трамп считает, что вся информация, которую он сообщал сотруднику своей администрации, засекречена.

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