Политика
Piter.tvТрамп намерен заблокировать публикацию книги экс-советника Болтона
Как сообщили в газете Washington Post, президент США Дональд Трамп намерен заблокировать публикацию возможной будущей книги своего бывшего советника Джона Болтона. Трамп считает, что вся информация, которую он сообщал сотруднику своей администрации, засекречена.
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Политика
Участники протестов в Полтавской области обратились к Зеленскому
Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых Владимир Зеленский назвал "вирусологами в спортивных костюмах", записали видеообращение, адресованное президенту Украины.
Биатлон
Биатлонист Логинов может завершить карьеру из-за травли — Касперович
Биатлонисту Александру Логинову надоело бороться с травлей и он может заранее завершить карьеру, сообщил его личный тренер Александр Касперович, его слова 23 февраля публикует ТАСС.
Кино
После «Холопа» кассовым хитом в Сербии станет и «Лёд 2»
В упорной борьбе российский сиквел опередил голливудский хит «Соник в кино».
Армия и оружие
В Сербию доставлена первая партия российских комплексов «Панцирь-С1»
Шоу-бизнес
Юная дочь Климовой блеснула на балу со своим бойфрендом
17-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета блеснула на Ломоносовском балу в роскошном вечернем платье со своим бойфрендом.
Хоккей
42-летний голкипер-любитель помог «Каролине» обыграть «Торонто»
Путешествия
Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах.
Кино
Появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar «Вперед»
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что В Сети появились первые отзывы о мультфильме студии Pixar "Вперед".
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Наука
Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик
Хоккей
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Политика
Около ста человек пришли к офису Зеленского, требуя отставки Авакова
Акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова проходит у офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание "Громадское".
Общество
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Футбол
«Ювентус» и дортмундская «Боруссия» интересуются 17-летним защитником «Порту» Эштевешом
Защитник «Порту» Томаш Эштевеш может продолжить карьеру в Германии или Италии.
Здоровье
Глава ВОЗ обеспокоен распространением коронавируса за пределами Китая
Как сообщает ToDay News Ufa, о своей обеспокоенности числом случаев коронавируса, не имеющих четкой эпидемиологической связи заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Общество
Запрещенный 23 февраля вышел в тренды Google на Украине
В 2014 году Петр Порошенко, будучи президентом Украины, подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества, который праздновался 23 февраля.
Энергетика
Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Здоровье
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке стало плохо
Одна из эвакуированных из Китая на Украину женщин почувствовала себя плохо, в карантинный санаторий пришлось вызвать скорую помощь.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске подал в суд на Дмитрия Шепелева
Отец Жанны Фриске Владимир Фриске подал иск в Пресненский суд столицы против Дмитрия Шепелева, Он требует от телеведущего вернуть 7 миллионов 211 тысяч рублей.
Футбол
Три матча чемпионата Италии по футболу перенесены из-за коронавируса
Три матча чемпионата Италии по футболу, запланированные на воскресенье в северных регионах страны Ломбардии и Венето, перенесены на неопределенный срок из-за распространения коронавируса, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
Общество
Восемь россиян с Diamond Princess поместили на карантин в Казани
Восемь российских граждан, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, на котором была зарегистрирована вспышка коронавируса, в ночь на воскресенье прилетели в Казань.
Происшествия
Семь человек погибли при землетрясении на границе Ирана и Турции
Эпицентр находился в 141 км к западу от иранского Тебриза и в 71 км к юго-востоку от турецкого Озалпа.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Технологии
Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию
Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Авто
Стали известны цены на обновленный Hyundai Solaris
Новый Hyundai Solaris презентовали в начале недели на заводе компании в Питере.
Происшествия
В Челябинске в драке из-за девушек убили подростка
Накануне вечером произошел конфликт, в ходе которого был убит 17-летний юноша. Его товарищ был госпитализирован с ножевыми ранениями.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Политика
Песков призвал избегать «мрачных» прогнозов вокруг отношений с Турцией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал отказаться от прогнозирования негативных сценариев развития российско-турецких отношений на фоне ситуации в сирийской провинции Идлиб.