Политика
Piter.tvТрамп намерен заблокировать публикацию книги экс-советника Болтона
Как сообщили в газете Washington Post, президент США Дональд Трамп намерен заблокировать публикацию возможной будущей книги своего бывшего советника Джона Болтона. Трамп считает, что вся информация, которую он сообщал сотруднику своей администрации, засекречена.
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Биатлон
Логинов отказался от участия в масс-старте на чемпионате мира
Общество
Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань
Политика
Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Авто
Nissan останавливает все свои заводы
В Nissan отметили, что первый сборочные линии прекратят работу уже 23 февраля. Первым на простой уйдет завод в Японии, а потом в Малайзии.
Происшествия
Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Политика
Песков: Турция пока не выполнила сочинские договоренности по Сирии
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Анкара пока что не выполнила условия договоренностей по Сирии, достигнутые более года назад в Сочи.
Общество
Топ-10 востребованных в Выксе профессий
Многие соискатели в скором времени придут на собеседования непосредственно в отделы кадров. Ярмарка вакансий проводится регулярно.
Происшествия
В Турции в результате землетрясения погибли как минимум семь человек
В результате землетрясения на востоке Турции погибли как минимум семь человек.
Общество
Италия ввела жесткие ограничения из-за вспышки коронавируса в стране
Италия ввела исключительные меры, чтобы взять под контроль вспышку распространения нового коронавируса Covid-19, сообщает "Би-би-си".
Политика
Российских журналиста и пиарщицу не пустили на Украину
Украинские пограничники не пустили в страну российских журналиста и пиарщицу, приехавших на лекцию.
Космос
Европейский манипулятор ERA отправят на Байконур в конце марта
Рука-манипулятор ERA (European Robotic Arm) будет отправлена на Байконур в конце марта вместе с многофункциональным лабораторным модулем "Наука".
Космос
Земля сформировалась быстрее, чем считалось ранее
Ученые из Центра по изучению образования звезд и планет Копенгагенского университета и Парижского института физики Земли провели изотопные исследования и выяснили, что Земля сформировалась за 5 млн лет.
Технологии
Google выпустила новую версию Android
Google выпустила версию операционной системы Android 11 для разработчиков приложений, сообщает портал 9to5google.
Общество
1788 человек заразились коронавирусом за пределами материкового Китая
Как пишет газета South China Morning Post, за пределами материкового Китая в мире коронавирусом нового типа заразились уже 1788 человек.
Политика
Трамп не разрешил зараженным коронавирусом американцам вернуться домой
Дональд Трамп не разрешает вернуться домой зараженным коронавирусом американцам, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на президентскую администрацию.
Здоровье
Врач Комаровский поговорил с жителями Новых Санжар о коронавирусе
Врач и телеведущий Евгений Комаровский встретился с жителями поселка Новые Санжары Полтавской области Украины и объяснил им ситуацию с коронавирусом, передает телеканал "112 Украина".
Общество
ВКС России 12 лет следили за потерявшейся в космосе сумкой
Сотрудники Главного центра разведки космической обстановки в составе ВКС России по-прежнему следят за сумкой, потерянной в космическом пространстве почти 12 лет назад астронавтом США Хайдемари Стефанишен-Пайпер.
Футбол
«Лацио» может подписать Лаллану
Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана может перейти в «Лацио». Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
Здоровье
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую
Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
Политика
Захарова назвала вбросом подозрения США в адрес России по коронавирусу
Ранее в США обвинили Россию в распространении ложной информации о коронавирусе в социальных сетях.
Общество
США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Футбол
Сульшер: Б. Фернандеш напоминает мне Скоулза
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сравнил полузащитника команды Бруну Фернандеша с легендарным игроком «красных дьяволов» Полом Скоулзом.
Происшествия
Родителей, ставивших ребенка коленями на гречку, отправят в колонию
В Омске суд вынес приговор мужчине, который наказывал пасынка, ставя его коленями на гречку.
Футбол
«Интер» рассматривает шесть форвардов на замену Мартинесу
Миланский «Интер» начал поиски нападающего на замену форварду команды Лаутаро Мартинесу, который в летнее трансферное окно может перейти в каталонскую «Барселону».
Армия и оружие
Турция закрыла свое воздушное пространство для ВКС России
Армия и оружие
16 турецких военных и 100 сирийских наёмников погибли в Триполи
16 турецких военных и более 100 сирийских наёмников погибли в боях в Триполи, — сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в ЛНА.
Культура
Режиссер и киновед рассказали, чего ждать от юбилейного Берлинале
Режиссер рассказал, какой реакции на свой фильм ждет на фестивале.
Космос
Yutu-2 сделал фото «странных» камней на обратной стороне Луны
Дэн Мориарти дополнил, что имеющиеся снимки высокого качества с Yutu-2 помогут ученым узнать больше информации о «странных» камнях на удаленной стороне Луны.