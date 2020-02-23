Как сообщили в газете Washington Post, президент США Дональд Трамп намерен заблокировать публикацию возможной будущей книги своего бывшего советника Джона Болтона. Трамп считает, что вся информация, которую он сообщал сотруднику своей администрации, засекречена.

Политика Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Авто Nissan останавливает все свои заводы В Nissan отметили, что первый сборочные линии прекратят работу уже 23 февраля. Первым на простой уйдет завод в Японии, а потом в Малайзии.

Единоборства Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

Политика Песков: Турция пока не выполнила сочинские договоренности по Сирии Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Анкара пока что не выполнила условия договоренностей по Сирии, достигнутые более года назад в Сочи.

Общество Топ-10 востребованных в Выксе профессий Многие соискатели в скором времени придут на собеседования непосредственно в отделы кадров. Ярмарка вакансий проводится регулярно.

Космос Земля сформировалась быстрее, чем считалось ранее Ученые из Центра по изучению образования звезд и планет Копенгагенского университета и Парижского института физики Земли провели изотопные исследования и выяснили, что Земля сформировалась за 5 млн лет.

Технологии Google выпустила новую версию Android Google выпустила версию операционной системы Android 11 для разработчиков приложений, сообщает портал 9to5google.

Общество 1788 человек заразились коронавирусом за пределами материкового Китая Как пишет газета South China Morning Post, за пределами материкового Китая в мире коронавирусом нового типа заразились уже 1788 человек.

Политика Трамп не разрешил зараженным коронавирусом американцам вернуться домой Дональд Трамп не разрешает вернуться домой зараженным коронавирусом американцам, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на президентскую администрацию.

Здоровье Врач Комаровский поговорил с жителями Новых Санжар о коронавирусе Врач и телеведущий Евгений Комаровский встретился с жителями поселка Новые Санжары Полтавской области Украины и объяснил им ситуацию с коронавирусом, передает телеканал "112 Украина".

Общество ВКС России 12 лет следили за потерявшейся в космосе сумкой Сотрудники Главного центра разведки космической обстановки в составе ВКС России по-прежнему следят за сумкой, потерянной в космическом пространстве почти 12 лет назад астронавтом США Хайдемари Стефанишен-Пайпер.

Футбол «Лацио» может подписать Лаллану Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана может перейти в «Лацио». Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Здоровье Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.