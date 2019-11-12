Политика
ИзвестияТрамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану пакет мер для улучшения отношений между странами, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 23:27
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