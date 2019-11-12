с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд

Политика Названы три нарушенных обещания Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.

Политика Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Авто Hyundai готовит новый компактный седан Aura Аналитики называют Hyundai Aura преемником модели Xcent, которая выпускается на том же индийском рынке уже около пяти лет.

Культура «Репрессировать можно за любую песню, не только за «Катюшу» 7 ноября девушка приняла участие в праздновании годовщины этого исторического события, где торжественно исполнила песню «Катюша», а назавтра узнала, что уволена.

Общество В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).

Экономика РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.

Общество «Гринпис» предложил запретить в РФ влажные салфетки и ватные палочки Экологическая организация «Гринпис» предложила запретить использование на территории РФ 10-ти основных одноразовых пластиковых загрязнителей природы.

Футбол Сборная России отказалась от новой формы "Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.

Политика Депутат Госдумы оценил слова Порошенко о возвращении Крыма Украине Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко, который считает, что Крым получится вернуть благодаря "истеричным антироссийским фильмам".

Политика Бразилия признала сенатора Аньес врио президента Боливии Глава бразильского МИД Эрнесту Араужу заявил, что Бразилия признаёт сенатора Жанин Аньес в качестве исполняющей обязанности президента Боливии.

Происшествия Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.

Политика Вятрович займет место Бойко в Верховной Раде — Мосийчук Мосийчук заявил, что после сложения полномочий Ириной Луценко следующей в парламент по спискам «Европейской солидарности» должна была зайти бывшая замминистра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко, но она отказывается от депутатского мандата и идет работать советником премьер-министра Алексея Гончарука.

Политика США и РФ обсуждают репатриацию россиян, примкнувших к боевикам США обсуждают с Россией репатриацию россиян, которые стали членами террористической организации "Исламское Государство" (ИГ - запрещена в России).

Авто Представлена новая Skoda Octavia для России Компания Skoda представила в Праге четвертое поколение Skoda Octavia. Автомобиль приедет в Россию уже в 2020 году.

Экономика Российский рынок акций обеспечил инвесторам самый высокий доход в мире Российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными подобными рынками мира, сообщил РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон.

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Здоровье В Роспотребнадзоре назвали сроки вакцинации от гриппа Не сделавшие еще прививку от гриппа жители России могут привиться до конца ноября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Шоу-бизнес Шепелев сделал предложение возлюбленной Шоумен уже сделал предложение своей возлюбленной, в ближайшее время они намерены оформить отношения в ЗАГС.

Транспорт На дорогах России появится новый дорожный знак В новой редакции оговаривается применение знаков «Главная дорога», «Конец главной дороги», «Уступите дорогу» и «Движение без остановки запрещено» — будет введен запрет применять их на прямоугольных щитах желто-зеленого цвета.

Шоу-бизнес Боярская опубликовала в Instagram новое фото со съёмок Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская выложила на своей странице в Instagram новую фотографию.

Здоровье Названа смертельная опасность популярного лекарства Американские ученые доказали, что известная пищевая добавка «Кратом» губительно влияет на печень.