Коронавирус

Вести.RuВести.RuДональд Трамп предложил Ким Чен Ыну помощь в борьбе с коронавирусом

В рамках усилий по вовлечению глав государств по всему миру в дело борьбы с пандемией нового коронавиурса президент США Дональд Трамп направил письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. В письме содержится предложение помощи в борьбе с COVID – 2019.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

В КНДР сообщили о письме Трампа Ким Чен Ыну с предложением сотрудничества

РБКвчера в 16:28

Белый дом: Трамп направил письмо Ким Чен Ыну по поводу борьбы с коронавирусом

ТАССвчера в 17:16

Трамп призвал Ким Чен Ына к сотрудничеству в борьбе с коронавирусом

РИА Новостивчера в 15:06

Впечатленный Ким Чен Ыном Трамп направил письмо лидеру КНДР

Московский Комсомолецвчера в 15:18

Трамп призвал Ким Чен Ына к сотрудничеству в борьбе с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 15:08

В КНДР заявили о полученном письме Трампа Ким Чен Ыну

Коммерсантъвчера в 15:52

Трамп предложил КНДР помощь в борьбе с коронавирусом

Известиявчера в 15:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
Происшествия

Два автобуса столкнулись в Тамбовской области

ТАСС 01:04
Общество

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:02
Политика

Путин пообещал помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин пообещал помочь Италии в борьбе с коронавирусом.
Мой Брянск вчера в 14:16
Общество

Аномально теплая погода установится в Москве на следующей неделе

Климатическая норма вновь будет превышена в Москве во второй половине предстоящей недели.
Москва 24 01:32
Политика

В Абхазии начались президентские выборы

Предыдущие президентские выборы прошли в Абхазии осенью 2019-го. Победу тогда одержал Рауль Хаджимба.
Говорит Москва 01:30
Армия и оружие

КНДР подтвердила испытания новых тактических ракет

В Северной Корее подтвердили проведение испытаний новых тактических управляемых ракет, которые прошли 21 марта.
РБК 00:03
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 20 марта в 04:35
Общество

Важное событие для Донбасса: в ДНР нанесли неожиданный удар по Киеву

Больше внимания уделено событиям Русской весны. Не было бы Русской весны — не было бы республик Донбасса.
Rusvesna.su 00:00
Гаджеты

Полностью рассекречен недорогой смартфон Honor Play 9A

Сетевые информаторы раздобыли официальные рендеры и полный перечень характеристик смартфона Honor Play 9A, который должен придти на смену прошлогоднего Honor Play 8A.
Megaobzor.com вчера в 02:48
Происшествия

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
РБК вчера в 15:57
Общество

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Вести.Ru вчера в 19:05
Армия и оружие

Вооруженные силы Украины будут патрулировать города из-за коронавируса

Военнослужащих вооруженных сил Украины привлекут при обеспечении порядка во время карантина, говорится в сообщении Министерства обороны страны.
Московский Комсомолец вчера в 17:36
Энергетика

Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал условие для роста цен на нефть до 60 долларов.
Lenta.ru 20 марта в 16:29
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 04:17
Происшествия

На Сахалине оторвалась льдина с десятками рыбаков

Льдина, на которой были несколько десятков рыболовов, оторвалась на Сахалине. Об этом сообщает агентство Sakh.com.
Газета.Ru вчера в 21:41
Культура

«Яндекс.Эфир» открыл платформу для видеоблогеров

«Яндекс.Эфир» открыл новую платформу для видеоблогеров. Сообщает новостное интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 20 марта в 08:52
Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru 20 марта в 11:17
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Общество

ABC сообщил о резком росте спроса на оружие в США на фоне коронавируса

Частные компании и полиция нескольких американских штатов зафиксировали значительный рост продаж огнестрельного оружия на фоне распространения коронавирусной инфекции.
РБК 01:10
Игры

Tomb Raider и игру про Лару Крофт с 20 марта раздают в Steam бесплатно

Live24 вчера в 01:11
Космос

Россия вывела на орбиту 34 спутника OneWeb

RT на русском вчера в 18:36
Здоровье

Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

Lenta.ru 20 марта в 06:56
Здоровье

Назван пищеварительный симптом нового коронавируса

Live24 вчера в 02:40
Общество

Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд

Как отметил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, следует понимать, что речь идет о людях, умерших с диагнозом коронавирус, а не именно от него, поскольку жертвами заболеваниями нередко становятся люди в большим количеством других хронических недугов, течение которых в этот момент обостряется.
Дни24 20 марта в 14:13
Общество

«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами

Речь идет о государствах, которые временно прекратили обработку международной почты из-за пандемии коронавируса.
Эхо Москвы вчера в 19:05
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета вчера в 19:41
Экономика

Рубль назван второй по волатильности валютой в мире

Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Sputnik Таджикистан 19 марта в 01:30
Здоровье

В Красноярске зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Красноярске выявлен в начале недели. Пациент мужчина, который вернулся из Австрии.
Городские новости. Красноярск 20 марта в 23:19
Здоровье

Британские врачи назвали нетипичный симптом коронавируса

Британская ассоциация оториноларингологии (ENT) сообщила о выявлении необычного симптома коронавируса, который фиксировался у многих заболевших COVID-19.
Известия 00:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное