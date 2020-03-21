В рамках усилий по вовлечению глав государств по всему миру в дело борьбы с пандемией нового коронавиурса президент США Дональд Трамп направил письмо северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. В письме содержится предложение помощи в борьбе с COVID – 2019.

Дональд Трамп предложил Ким Чен Ыну помощь в борьбе с коронавирусом

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