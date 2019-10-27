Политика

News.ruNews.ruТрамп написал загадочный пост в Twitter

Президент США Дональд Трамп разместил интригующий и эмоциональный пост в своём микроблоге, но не пояснил, что он имеет в виду. Американский лидер сообщил, что произошло нечто очень важное. Никаких дальнейших пояснений не последовало.
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Трамп озадачил пользователей сети

Lenta.ruвчера в 22:36

Трамп опубликовал загадочный твит

РЕН ТВвчера в 21:57

Трамп опубликовал оставивший в недоумении пользователей Сети твит

Газета.Ruвчера в 22:08

«Но непонятно, что конкретно он имеет в виду»: Трамп опубликовал загадочный твит

Вести.Ruвчера в 22:55

Дональд Трамп заинтриговал пользователей загадочным твитом

МИР 24вчера в 22:12

Трамп написал загадочный пост в Twitter

News.ruвчера в 22:48

Трамп озадачил пользователей Twitter загадочным постом

Life.ruвчера в 23:13
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Армия и оружие

Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Газета.Ru 02:30
Общество

Украинца осудили за футболку с гербом СССР

По материалам уголовного дела 14 июня обвиняемый, находясь в общественном месте возле торгово-развлекательного центра "Плаза" в Кривом Роге, был одет в футболку красного цвета с изображением государственного герба СССР.
Российская газета 08:06
Происшествия

В Донецке взорвали вышку сотовой связи

В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
RT на русском 07:22
Политика

Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе

Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости вчера в 14:18
Армия и оружие

Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию

В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.
РБК 04:40
Фигурное катание

Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде

Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 05:11
Шоу-бизнес

Самбурская поддержала Рудову и обвинила Малахова в сводничестве

Популярная российская актриса Настасья Самбурская выступила в защиту своей коллеги по сериалу «Универ» Натальи Рудовой и подтвердила, что телеведущий Андрей Малахов часто выступал сводником.
Вечерний курьер 05:05
Авто

Посчитан средний возраст легковых автомобилей в России

МедиаПоток 06:04
Политика

Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.
RT на русском 05:35
Спорт

Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой года в Европе

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой года в Европе.
РИА Новости вчера в 13:56
Происшествия

Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем

Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09
Футбол

Крылья Советов — Зенит 0:1 (2-й тайм)

Форвард «Зенита» Артём Дзюба не выйдет в стартовом составе своей команды в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».
RT на русском 05:53
Политика

Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс

Газета.Ru 06:58
Армия и оружие

Сирийские курды приняли сочинские договоренности между Турцией и РФ

Турецкие СМИ сообщают, что коалиция "Силы демократической Сирии", основой которой являются курды, полностью приняла условия договоренностей, достигнутых в Сочи между РФ и Турцией.
Комсомольская правда 08:15
Авто

Неликвидные автомобили: вы замучаетесь их продавать

Ликвидность автомобиля на вторичном рынке складывается из множества факторов.
Авторамблер 25 октября в 04:22
Политика

Зеленский второй день находится в районе разведения сил в Донбассе

RT на русском вчера в 08:34
Шоу-бизнес

Адель сильно похудела после развода с мужем

После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.
Lisa.ru 25 октября в 12:15
Происшествия

Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге

Газета.Ru 02:43
Происшествия

На встрече выпускников в Техасе произошла стрельба

BFM.ru 06:10
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

Российская газета 05:19
Происшествия

ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума

Известно, что Банин учился в филиале техникума с октября 2018 года.
РБК 07:23
Происшествия

В Португалии по вине врача родился ребенок без лица

У португальской супружеской пары родился сын с отсутствующим лицом. У мальчика нет части черепа, глаз и носа.
Росбалт 25 октября в 21:31
Происшествия

Раскрыт возможный мотив планировавшего массовое убийство в колледже россиянина

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Lenta.ru 07:35
Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, как пострадала из-за «секса» Кристины Асмус

Телеведущая Ксения Собчак рассказала в своем Instagram, как пострадала от кадров голой груди Кристины Асмус, которые она вставила в интервью с актером Александром Петровым.
Московский Комсомолец 07:24
Общество

Вильфанд предупредил о существенном похолодании в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве на следующей неделе.
RT на русском 04:34
Происшествия

Страшный пожар в Рязанской области унес жизни троих детей

Страшный пожар произошел в воскресенье, 27 октября, в Рязанской области.
Газета.Ru 06:16
Армия и оружие

В МИД отреагировали на решение США отправить 500 военных в Сирию

Россия не хотела бы новых осложнений, которые могут возникнуть в связи с отправкой еще 500 американских военнослужащих на северо-восток Сирии.
Московский Комсомолец 25 октября в 07:56
Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ вчера в 13:18
Кино

Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн

В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru 25 октября в 17:30
Политика

Сенцов заявил, что стыдится Зеленского после инцидента в Донбассе

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что испытывает стыд за президента Украины Владимира Зеленского, после того, как тот встретился с добровольцами в Золотом в Донбассе.
Газета.Ru 05:15
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