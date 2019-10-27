Политика
News.ruТрамп написал загадочный пост в Twitter
Президент США Дональд Трамп разместил интригующий и эмоциональный пост в своём микроблоге, но не пояснил, что он имеет в виду. Американский лидер сообщил, что произошло нечто очень важное. Никаких дальнейших пояснений не последовало.
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«Но непонятно, что конкретно он имеет в виду»: Трамп опубликовал загадочный твит
Вести.Ruвчера в 22:55
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Общество
Украинца осудили за футболку с гербом СССР
По материалам уголовного дела 14 июня обвиняемый, находясь в общественном месте возле торгово-развлекательного центра "Плаза" в Кривом Роге, был одет в футболку красного цвета с изображением государственного герба СССР.
Происшествия
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
Политика
Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе
Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
Армия и оружие
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде
Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Шоу-бизнес
Самбурская поддержала Рудову и обвинила Малахова в сводничестве
Популярная российская актриса Настасья Самбурская выступила в защиту своей коллеги по сериалу «Универ» Натальи Рудовой и подтвердила, что телеведущий Андрей Малахов часто выступал сводником.
Авто
Посчитан средний возраст легковых автомобилей в России
Политика
Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.
Спорт
Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой года в Европе
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой года в Европе.
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Футбол
Крылья Советов — Зенит 0:1 (2-й тайм)
Форвард «Зенита» Артём Дзюба не выйдет в стартовом составе своей команды в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».
Армия и оружие
Сирийские курды приняли сочинские договоренности между Турцией и РФ
Турецкие СМИ сообщают, что коалиция "Силы демократической Сирии", основой которой являются курды, полностью приняла условия договоренностей, достигнутых в Сочи между РФ и Турцией.
Авто
Неликвидные автомобили: вы замучаетесь их продавать
Ликвидность автомобиля на вторичном рынке складывается из множества факторов.
Политика
Зеленский второй день находится в районе разведения сил в Донбассе
Шоу-бизнес
Адель сильно похудела после развода с мужем
После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
Известно, что Банин учился в филиале техникума с октября 2018 года.
Происшествия
В Португалии по вине врача родился ребенок без лица
У португальской супружеской пары родился сын с отсутствующим лицом. У мальчика нет части черепа, глаз и носа.
Происшествия
Раскрыт возможный мотив планировавшего массовое убийство в колледже россиянина
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак рассказала, как пострадала из-за «секса» Кристины Асмус
Телеведущая Ксения Собчак рассказала в своем Instagram, как пострадала от кадров голой груди Кристины Асмус, которые она вставила в интервью с актером Александром Петровым.
Общество
Вильфанд предупредил о существенном похолодании в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве на следующей неделе.
Происшествия
Страшный пожар в Рязанской области унес жизни троих детей
Страшный пожар произошел в воскресенье, 27 октября, в Рязанской области.
Армия и оружие
В МИД отреагировали на решение США отправить 500 военных в Сирию
Россия не хотела бы новых осложнений, которые могут возникнуть в связи с отправкой еще 500 американских военнослужащих на северо-восток Сирии.
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Политика
Сенцов заявил, что стыдится Зеленского после инцидента в Донбассе
Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что испытывает стыд за президента Украины Владимира Зеленского, после того, как тот встретился с добровольцами в Золотом в Донбассе.