Политика
Lenta.ruТрамп оценил отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп оценил отношения с Россией, отметив, что не видит роста военной напряженности между двумя странами. Об этом он заявил на брифинге для журналистов в Белом доме, передает ТАСС.
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Общество
Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России
Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК 12:25
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
Общество
В Заполярье из-за вспышки коронавируса вывезли 176 строителей
Чартерным рейсом из Мурманска вывезены после прохождения карантина в течение двух недель 176 строителей со строительного объекта в Белокаменке Мурманской области.
ИА Красная Весна 14:29
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM 09:25
Политика
Путин поздравил всех православных христиан с Пасхой
Президент России Владимир Путин в видеообращении, записанном в подмосковном поселке Ново-Огарево, поздравил с Пасхой православных христиан и всех россиян, отмечающих Христово Воскресение.
Газета.Ru 05:00
Транспорт
Власти Подмосковья вслед за Москвой ужесточили пропускной режим
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел в регионе дополнительные меры борьбы с коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Ведомости вчера в 05:55
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Общество
В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку
Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок.
ТАСС 14:15
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Общество
Более 40 пациентов находятся в реанимации с коронавирусом
В Петербурге в реанимации находятся 46 пациентов с коронавирусом, 28 человек на ИВЛ.
МР7.ру 14:36
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
МЧС советует замачивать овощи для профилактики коронавируса
Овощи и зелень после покупки необходимо замочить в воде и тщательно промыть для профилактики заражения коронавирусом нового типа, рекомендуют специалисты МЧС.
Газета.Ru 03:47
Шоу-бизнес
Умер заразившийся коронавирусом гитарист Буйнова
Lenta.ru вчера в 16:09
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как его жена Алла Пугачева с детьми отмечает Пасху.
Вечерняя Москва 09:05
Общество
«Роскосмос» снизил стоимость запусков российских ракет
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что организация снизила стоимость запусков российских ракет на 39%.
Известия 14:49
Общество
Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом
Генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 13:08
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Здоровье
Эпидемиолог Швеции сказал, когда в Стокгольме сформируется коллективный иммунитет
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль предсказывает формирование коллективного иммунитета у жителей Стокгольма уже в мае, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News 07:06
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Шоу-бизнес
Mash: Заворотнюк идет на поправку
По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
Музыка
Мировые звезды устроили многочасовой онлайн-концерт в поддержку врачей
Звезды мирового шоу-бизнеса провели масштабный онлайн-концерт в поддержку тех, кто борется с пандемией коронавируса.
НТВ 03:00
Здоровье
В Поморье усилили меры против распространения коронавируса
Меры, направленные против распространения коронавируса, усилили в Поморье.
ФАН 07:46
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,24 миллиона
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,24 миллиона, скончались более 152,5 тысячи человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 14:20