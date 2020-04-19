Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп оценил отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп оценил отношения с Россией, отметив, что не видит роста военной напряженности между двумя странами. Об этом он заявил на брифинге для журналистов в Белом доме, передает ТАСС.
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Трамп отметил «хорошие отношения» с Россией на фоне эпидемии COVID-19

РЕН ТВ05:02

Трамп сказал, что не видит причин для разногласий с Москвой

Комсомольская правда02:53

Трамп: у США и России сложились хорошие отношения

Коммерсантъвчера в 18:56

Трамп оценил отношения Вашингтона и Москвы

РБКвчера в 19:38

Трамп оценил отношения с Россией

Lenta.ruвчера в 19:32

Трамп заявил, что у США сложились хорошие отношения с Россией

ТАССвчера в 19:15

Трамп оценил отношения США с Россией

RT на русскомвчера в 20:14
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:57, Ашберн
Шоу-бизнес

Прилучный попросил не вмешиваться в их с Муцениеце отношения

Газета.Ru 12:55
94
Общество

Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России

Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
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Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК 12:25
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Экономика

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
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Происшествия

Россияне в самоизоляции пожарили шашлыки на крыше и попали на видео

Lenta.ru 14:01
Происшествия

В Москве спасли нарушителя самоизоляции, упавшего в пруд

ТАСС 14:02
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Общество

В Заполярье из-за вспышки коронавируса вывезли 176 строителей

Чартерным рейсом из Мурманска вывезены после прохождения карантина в течение двух недель 176 строителей со строительного объекта в Белокаменке Мурманской области.
ИА Красная Весна 14:29
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Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM 09:25
1,6K
Политика

Путин поздравил всех православных христиан с Пасхой

Президент России Владимир Путин в видеообращении, записанном в подмосковном поселке Ново-Огарево, поздравил с Пасхой православных христиан и всех россиян, отмечающих Христово Воскресение.
Газета.Ru 05:00
3,1K
Транспорт

Власти Подмосковья вслед за Москвой ужесточили пропускной режим

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел в регионе дополнительные меры борьбы с коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Ведомости вчера в 05:55
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Общество

В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
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Общество

В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку

Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок.
ТАСС 14:15
3
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
1,3K
Общество

Более 40 пациентов находятся в реанимации с коронавирусом

В Петербурге в реанимации находятся 46 пациентов с коронавирусом, 28 человек на ИВЛ.
МР7.ру 14:36
1
Политика

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
2,8K
Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО

Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
3K
Общество

МЧС советует замачивать овощи для профилактики коронавируса

Овощи и зелень после покупки необходимо замочить в воде и тщательно промыть для профилактики заражения коронавирусом нового типа, рекомендуют специалисты МЧС.
Газета.Ru 03:47
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Шоу-бизнес

Умер заразившийся коронавирусом гитарист Буйнова

Lenta.ru вчера в 16:09
4
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как его жена Алла Пугачева с детьми отмечает Пасху.
Вечерняя Москва 09:05
14
Общество

«Роскосмос» снизил стоимость запусков российских ракет

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что организация снизила стоимость запусков российских ракет на 39%.
Известия 14:49
Происшествия

В Москве женщина скончалась возле дома после госпитализации

Известия 14:16
4
Общество

Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом

Генконструктор пилотируемых программ России, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 13:08
34
Общество

Что ждет Россию: предсказание советского астролога

После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
2
Здоровье

Эпидемиолог Швеции сказал, когда в Стокгольме сформируется коллективный иммунитет

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль предсказывает формирование коллективного иммунитета у жителей Стокгольма уже в мае, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News 07:06
4
Общество

Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
1,5K
Шоу-бизнес

Mash: Заворотнюк идет на поправку

По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
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Музыка

Мировые звезды устроили многочасовой онлайн-концерт в поддержку врачей

Звезды мирового шоу-бизнеса провели масштабный онлайн-концерт в поддержку тех, кто борется с пандемией коронавируса.
НТВ 03:00
35
Здоровье

В Поморье усилили меры против распространения коронавируса

Меры, направленные против распространения коронавируса, усилили в Поморье.
ФАН 07:46
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,24 миллиона

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,24 миллиона, скончались более 152,5 тысячи человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 14:20
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