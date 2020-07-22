Политика
REGNUMТрамп направил федеральные силы для подавления преступности в городах
Вашингтон, 23 июля 2020, 08:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп распорядился направить сотрудников федеральных правоохранительных органов в Чикаго и другие города страны, чтобы подавить разгул преступности в них. Об этом он объявил 22 июля на пресс-конференции в Белом доме.
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Трамп объявил о введении в города США дополнительных сил для борьбы с преступностью
Коммерсантъвчера в 17:27
Трамп направит дополнительные федеральные силы для борьбы с преступностью в городах
Московский Комсомолецвчера в 16:32
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Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
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Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, вышла в свет в откровенном наряде.
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Пока США заняты наложением санкций, российский ЗРК С-500 успел обогнать американский авторы публикации Sina Журналисты рассказали, что система ПРО THAAD - это образец научно-технического потенциала США.
Piter.tv 00:38
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Сульшер: «МЮ показывает фантастические результаты после перерыва»
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий после ничейной игры с "Вест Хэмом" (1:1) в 37-м туре АПЛ.
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Шоу-бизнес
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Отмечается, что артистка проходит лучевую терапию и участвует в американской программе лечения онкобольных, передаёт oane.ws.Напомним, осенью 2019 года знаменитость попала в реанимацию в тяжёлом состоянии.
Вестник вчера в 14:05
Политика
Порошенко обвинили в незаконном получении трех миллиардов долларов
Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в получении коррупционным путем более трех миллиардов долларов США во время пребывания у власти.
Lenta.ru вчера в 10:13
Общество
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
BFM.ru вчера в 10:39
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 4,892 млн баррелей и на 17 июля 2020 года составили 536,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
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Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по делу Голунова
Газета.Ru вчера в 13:07
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Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
Культура
Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни
Соболезнуем всем родственникам и близким Андрея Сиротина.
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С доски почета в Кемерове сорвали портрет Тулеева
В центре Кемерова неизвестный сорвал с доски почета портрет бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева.
Интерфакс 01:11
Общество
Хабаровский сенатор приехала в СИЗО, где содержится Фургал
Член Совета Федерации от Хабаровского края Елена Грешнякова посетила СИЗО № 2 «Лефортово» в Москве, где находится экс-губернатор Сергей Фургал.
URA.Ru 00:39
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Специалисты МЧС объяснили, как определить тонущего человека
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28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж
Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru вчера в 08:00
Политика
В Индонезии считают истребители Eurofighter Typhoon схожими с Су-35
Ранее австрийские СМИ сообщили, что министр обороны Индонезии Прабово Субианто сделал предложение Австрии о закупке 15 истребителей Eurofighter Typhoon.
REGNUM вчера в 06:45
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
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Армия и оружие
Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены
Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».
НТВ вчера в 08:36
Политика
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
"С понедельника вступят в силу приказы руководства ВСУ и руководства Народной милиции (ДНР - ИФ) о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, распространенном 22 июля пресс-службой МИД ДНР по итогам переговоров.
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MedikForum.ru вчера в 22:41
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
Медицинский работник в течение двух месяцев дважды заболел коронавирусной инфекцией во Владимирской области, сообщил глава региона Владимир Сипягин.
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Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
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REGNUM вчера в 17:13
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В детской туберкулезной больнице в Омске сменится главврач
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