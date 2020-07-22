Вашингтон, 23 июля 2020, 08:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп распорядился направить сотрудников федеральных правоохранительных органов в Чикаго и другие города страны, чтобы подавить разгул преступности в них. Об этом он объявил 22 июля на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп направил федеральные силы для подавления преступности в городах

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