Политика

REGNUMREGNUMТрамп направил федеральные силы для подавления преступности в городах

Вашингтон, 23 июля 2020, 08:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп распорядился направить сотрудников федеральных правоохранительных органов в Чикаго и другие города страны, чтобы подавить разгул преступности в них. Об этом он объявил 22 июля на пресс-конференции в Белом доме.
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Трамп отправил дополнительные силы в города, охваченные преступностью

РИА Новостивчера в 16:34

Трамп направил федеральные силы для борьбы с преступностью в городах

Известиявчера в 16:53

Трамп направит дополнительные силы на борьбу с преступностью в городах

RT на русскомвчера в 16:40

Трамп объявил о введении в города США дополнительных сил для борьбы с преступностью

Коммерсантъвчера в 17:27

Трамп направит дополнительные федеральные силы для борьбы с преступностью в городах

Московский Комсомолецвчера в 16:32

Трамп направит дополнительные силы в города для борьбы с преступностью

Газета.Ruвчера в 16:30

Трамп направляет дополнительные федеральные силы для борьбы с преступностью в городах

ТАССвчера в 16:29
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:40, Ашберн
Кино

Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com 21 июля в 09:52
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Путешествия

Россияне получат кешбэк за туристические поездки по Татарстану

Российские туристы смогут получить кешбэк за поездки по стране.
Kazanfirst.ru вчера в 05:45
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Финансы

Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
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Шоу-бизнес

Самая перспективная российская модель вышла в свет в пиджаке на голое тело

Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, вышла в свет в откровенном наряде.
Lenta.ru вчера в 12:25
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Космос

Китай запустил первую миссию для изучения Марса

Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала в четверг, 23 июля, с автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1», передает «Синьхуа».
Коммерсантъ 01:23
12
Армия и оружие

В Китае сравнили американский THAAD с российским С-500

Пока США заняты наложением санкций, российский ЗРК С-500 успел обогнать американский авторы публикации Sina Журналисты рассказали, что система ПРО THAAD - это образец научно-технического потенциала США.
Piter.tv 00:38
Политика

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год

В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета 21 июля в 21:50
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Политика

Александр Карелин уйдет из Госдумы, а Франц Клинцевич — из Совфеда

Кто уйдет из Совета Федерации По данным двух источников РБК, верхнюю палату после сентябрьских выборов покинут как минимум пять сенаторов — представитель Севастополя Валерий Куликов, член Совфеда от Тамбовской области Алексей Кондратьев, Валерий Марков от Республики Коми, Алексей Александров от Калужской области и представитель Смоленской области Франц Клинцевич.
РБК 00:00
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Футбол

Сульшер: «МЮ показывает фантастические результаты после перерыва»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий после ничейной игры с "Вест Хэмом" (1:1) в 37-м туре АПЛ.
Soccer.ru 00:57
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк даст интервью на телевидении

Отмечается, что артистка проходит лучевую терапию и участвует в американской программе лечения онкобольных, передаёт oane.ws.Напомним, осенью 2019 года знаменитость попала в реанимацию в тяжёлом состоянии.
Вестник вчера в 14:05
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Политика

Порошенко обвинили в незаконном получении трех миллиардов долларов

Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в получении коррупционным путем более трех миллиардов долларов США во время пребывания у власти.
Lenta.ru вчера в 10:13
Общество

Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене

BFM.ru вчера в 10:39
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Энергетика

Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 4,892 млн баррелей и на 17 июля 2020 года составили 536,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС вчера в 10:47
3
Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Lenta.ru вчера в 15:02
47
Происшествия

Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по делу Голунова

Газета.Ru вчера в 13:07
96
Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru вчера в 03:27
3,4K
Культура

Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни

Соболезнуем всем родственникам и близким Андрея Сиротина.
Evo-rus.com вчера в 10:01
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Происшествия

С доски почета в Кемерове сорвали портрет Тулеева

В центре Кемерова неизвестный сорвал с доски почета портрет бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева.
Интерфакс 01:11
15
Общество

Хабаровский сенатор приехала в СИЗО, где содержится Фургал

Член Совета Федерации от Хабаровского края Елена Грешнякова посетила СИЗО № 2 «Лефортово» в Москве, где находится экс-губернатор Сергей Фургал.
URA.Ru 00:39
8
Общество

Специалисты МЧС объяснили, как определить тонущего человека

Вечерняя Москва вчера в 22:37
Шоу-бизнес

28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж

Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru вчера в 08:00
28
Политика

В Индонезии считают истребители Eurofighter Typhoon схожими с Су-35

Ранее австрийские СМИ сообщили, что министр обороны Индонезии Прабово Субианто сделал предложение Австрии о закупке 15 истребителей Eurofighter Typhoon.
REGNUM вчера в 06:45
Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Российская газета вчера в 09:49
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Армия и оружие

Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены

Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».
НТВ вчера в 08:36
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Политика

Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля

"С понедельника вступят в силу приказы руководства ВСУ и руководства Народной милиции (ДНР - ИФ) о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, распространенном 22 июля пресс-службой МИД ДНР по итогам переговоров.
Интерфакс вчера в 14:41
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Технологии

Употребление шоколада раз в неделю помогает сохранить здоровье сердца

«Наше исследование показывает, что шоколад помогает поддерживать здоровье кровеносных сосудов сердца», - рассказывает автор доктор Чаякрит Криттанавонг из Медицинского колледжа Бейлора.
MedikForum.ru вчера в 22:41
Общество

Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

Медицинский работник в течение двух месяцев дважды заболел коронавирусной инфекцией во Владимирской области, сообщил глава региона Владимир Сипягин.
RT на русском вчера в 10:27
902
Общество

Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
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Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко

Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко.
REGNUM вчера в 17:13
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Здоровье

В детской туберкулезной больнице в Омске сменится главврач

RuNews24.ru 00:44
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