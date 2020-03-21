Коронавирус

REGNUMREGNUMТрамп направил письмо Ким Чен Ыну в связи с атакой коронавируса

Пхеньян, 22 марта 2020, 01:12 — REGNUM Северная Корея приветствует предложение президента США Дональда Трампа о сотрудничестве в сфере противодействия коронавирусу SARS-CoV-2.
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Впечатленный Ким Чен Ыном Трамп направил письмо лидеру КНДР

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Белый дом: Трамп направил письмо Ким Чен Ыну по поводу борьбы с коронавирусом

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В КНДР сообщили о письме Трампа Ким Чен Ыну с предложением сотрудничества

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Трамп призвал Ким Чен Ына к сотрудничеству в борьбе с коронавирусом

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Трамп предложил КНДР помощь в борьбе с коронавирусом

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Около тысячи человек поместят в карантин на борту Costa Luminosa

Около тысячи человек будут помещены в карантин на борту лайнера Costa Luminosa, зашедшего в итальянскую Савону в субботу утром, заявил президент Лигурии Джованни Тоти.
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За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
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Вице-президент США прошел тест на коронавирус

Напомним, исследования на наличие нового коронавируса у четы Пенсов решено было провести после того, как стало известно о наличии коронавирусной инфекции у одного из сотрудников офисе вице-президента.
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«20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм

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Телеведущая Ксения Собчак не намерена удалять интимное видео с мужем режиссером Константином Богомоловым, которое появилось на ее страничке в Instagram несколько часов назад.
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К неожиданному выводу пришли ученые-астрономы двух стран – США и Ирана.
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«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
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Нефть WTI просела до $25 за баррель

Лондон, 20 марта 2020, 17:45 — REGNUM Нефть снова уходит в минус в ходе торгов на Лондонской бирже 20 марта — Brent опустилась к $28, WTI просела до $25 за баррель.
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Немецкий журналист оценил действия России в борьбе с коронавирусом

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Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
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Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

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В ВОЗ опровергли влияние прививки от гриппа на коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения не подтвердили, что прививка от гриппа положительно влияет на переносимость коронавирусной инфекции COVID-19.
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National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160

В настоящее время Россия работает над модернизацией Ту-160, на которые будут установлены улучшенные двигатели и авионика, отмечает автор статьи.
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Частный самолет разбился в Ненецком автономном округе

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В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
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Соединенные Штаты стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заболевания коронавирусом.
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Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин рассказал о подарках, полученных на день рождения.
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В сгоревшей машине во Владивостоке нашли два трупа

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Банк России допустил повышение ключевой ставки

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Россия создаст карту Луны для выбора места высадки космонавтов

Ранее сверхточные "плоские" карты отдельных участков лунной поверхности с разрешением 0,5 метра на пиксель создал американский аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter.
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По всей России ввели режим повышенной готовности

По всей России ввели режим повышенной готовности Власти всех российских регионов ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса.
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Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
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