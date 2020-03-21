Пхеньян, 22 марта 2020, 01:12 — REGNUM Северная Корея приветствует предложение президента США Дональда Трампа о сотрудничестве в сфере противодействия коронавирусу SARS-CoV-2.

Трамп направил письмо Ким Чен Ыну в связи с атакой коронавируса

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