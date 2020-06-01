Политика
ИзвестияТрамп направит дополнительные силы для подавления беспорядков
Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы для подавления беспорядков, вспыхнувших на фоне гибели афроамериканца в результате задержания полицейскими. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.
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Общество
МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
BFM.ru 07:20
Кино
Эскизы малыша Йоды появились в сети
Изображениями малыша переполнился интернет, а в магазинах появились игрушки Йоды. https: / / www.instagram.com / p / B5D_93TlzKm / Сериал "Мандалорец" является сюжетным ответвлением киносаги "Звездные войны".
REGNUM 07:45
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца
Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 18:44
Политика
ЦИК назвал оптимальную дату голосования по Конституции
Дату назвала председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Об этом пишет ТАСС в понедельник, 1 июня.
Клопс 09:30
Политика
Путин провёл телефонный разговор с Трампом
RT на русском 11:50
Политика
Трамп назвал беспорядки в США актами терроризма
Президент США Дональд Трамп назвал все происходящее сейчас в стране не мирными демонстрациями, а актами терроризма.
Российская газета 20:30
Общество
Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО
Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Политика
Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал слова экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в Соединённых Штатах может стоять Россия.
RT на русском 05:27
Здоровье
У работника областной больницы выявлен коронавирус
Все пациенты, поступающие в областную клиническую больницу на плановую госпитализацию, обязаны предъявить справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Сахалин.Инфо 23:09
Общество
В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива
Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля.
Газета.Ru 17:53
Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии майдана
Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Белоруссии не будет Александр Лукашенко, президент Белоруссии Политик рассказал, что КГБ является для Белоруссии "основой основ".
Piter.tv 05:34
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru 10:49
Политика
Украинский вице-премьер заявил, что не видит угроз войны с Россией
Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что сейчас нет угрозы широкомасштабной войны России и Украины.
РИА Новости 17:00
Политика
Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС 03:47
Здоровье
Свыше 10 тысяч нижегородцев заболели коронавирусом
В Нижегородской области за минувшие сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 315 человек, а всего за время пандемии число заболевших граждан составило 10 149.
В Городе N 04:13
Общество
В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.
Коммерсантъ 30 мая в 12:59
Музыка
Зрители назвали победителей «Евровидения-2020»
Российская газета 04:45
Армия и оружие
Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины
Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия вчера в 09:06
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика 15:25
Наука
Найдена крупнейшая вулканическая зона на Земле
Геологи выявили под Новой Зеландией следы гигантского пузыря магмы, называемого суперплюмом, который в прошлом привел к крупнейшей вулканической активности на Земле.
Lenta.ru вчера в 23:51
Общество
Трамп прятался в бункере во время беспорядков в Вашингтоне
Во время протестов у Белого дома в ночь с пятницы на субботу президент США Дональд Трамп укрывался в подземном бункере в центре Вашингтона.
URA.Ru 00:36
Экономика
Аналитики заявили о снижении стоимости аренды в городах России
В мае 2020 года арендные ставки на однокомнатные квартиры в городах России в среднем снизились на 1,2%, на двухкомнатные — 1,4%, на трехкомнатные — 1,7%. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир», которые исследовали цены на жилье всех ценовых категорий, кроме элитной, в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек.
РБК 06:12
Политика
Украина предложила вернуться к формату переговоров по Донбассу без РФ
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Соединенным Штатам и Великобритании рассмотреть возможность возвращения к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России.
Известия 20:30
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru 13:31
Общество
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5
Японская компания Sony в понедельник объявила о переносе мероприятия, на котором она должна была продемонстрировать игры, адаптированные для консолей нового поколения PlayStation 5 (PS5).
Коммерсантъ 19:58
Общество
Врач заявил о снижении активности коронавируса
Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
РИА Новости 05:24
Здоровье
1 июня 12 российских регионов смогут смягчить ограничения
27 мая Минздрав России утвердил новые методические рекомендации по ведению статистики смертности, связанной с COVID-19.
Вести.Ru вчера в 13:36
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28