Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы для подавления беспорядков, вспыхнувших на фоне гибели афроамериканца в результате задержания полицейскими. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.

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