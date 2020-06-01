Политика
Газета.RuТрамп направит дополнительные силы на подавление беспорядков
Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление массовых беспорядков в американских городах, заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте Белого дома.
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Кино
Фанаты «Звездных войн» потребовали выхода режиссерской «Мести ситхов»
Киноафиша России 08:36
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
Общество
Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5 из-за бунтов в США
Компания Sony отложила презентацию игр для новой консоли PlayStation 5, которая была назначена на 4 июня, на неопределенный срок.
Деловое.ТВ 15:35
Общество
В Нью-Йорке ввели комендантский час из-за беспорядков
Власти американского штата Нью-Йорк приняли решение ввести комендантский час из-за акций протеста после убийства Джорджа Флойда в Миннесоте.
Известия 17:51
Здоровье
Всего шесть бригад скорой помощи осталось на весь Петропавловск
В понедельник со станции и подстанции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском на линию вышли шесть бригад, ряды «скорой» пополнят выпускники медколледжа, сообщил Минздрав Камчатского края на своей странице в Инстаграм, передает агентство «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».
Камчатка-Информ 00:02
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
"Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на пять-шесть градусов", - сообщил Вильфанд, отметив, что более детальный прогноз по волнам тепла в июне появится чуть позже.
ТАСС вчера в 17:17
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
РИА Новости 09:27
Происшествия
Из-за ковида в Северо-Курильске объявлен режим ЧС
Режим ЧС ввели и-за эпидемиологической ситуации, 30 мая на Парамушире выявили двоих заболевших новой коронавирусной инфекцией.
Сахалин.Инфо 18:07
Общество
Кузнецова предложила Путину реформировать систему органов опеки
Число жалоб на органы опеки и попечительства в России выросло на 23%.
БИЗНЕС Online 09:00
Космос
Crew Dragon с астронавтами стартовал к МКС
Crew Dragon — первый в истории пилотируемый корабль, созданный частной компанией SpaceX, которую основал американский миллиардер Илон Маск.
НТВ 30 мая в 15:25
Культура
Борис Невзоров рассказал о каре, постигшей убийцу его жены
Экспресс газета 15:34
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Футбол
Станислав Черчесов высказался о возрастных игроках в составе сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возможной проблеме большого количества возрастных игроков в национальной команде.
Чемпионат 17:54
Происшествия
Украинский националист обвиняется в наезде на протестующих в США
По информации Fox9, водитель автоцистерны, 35-летний украинец Богдан Вечирко пытался на большой скорости въехать в толпу протестующих, которые перекрыли трассу из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Российская газета 06:59
Автоспорт
В «Мерседесе» не проголосуют за идею с реверсивной стартовой решёткой
Чемпионат вчера в 08:49
Шоу-бизнес
Юмористка Елена Воробей заболела коронавирусом
Юмористка Елена Воробей сообщила о том, что заразилась коронавирусом и тяжело переносит болезнь.
Газета.Ru 06:09
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 03:18
Гаджеты
Приложение по удалению китайских программ со смартфона стало хитом
Простенький эксперимент показал, что Remove China Apps справляется со своими задачами лишь удовлетворительно: программа правильно расценила TikTok и Mi Remote как китайские, но почему-то не включила в этот список PUBG Mobile крупнейшего китайского разработчика Tencent Games.
iXBT.com 08:02
Политика
Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил ООН принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей.
РИА Новости 18:30
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Футбол
Семин «поблагодарил» разбудивших в нем зверя Кикнадзе и Мещерякова
Хочу сказать больше спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они смогли разбудить во мне зверя.
Vprognoze.ru 07:20
Общество
В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 09:37
Космос
Илон Маск вложил в SpaceX 100 миллионов долларов при ее создании
Портал Поиск 12:13
Происшествия
Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе
Вскрытие показало, что смерть чернокожего Джорджа Флойда наступила в результате удушья от оказания сильного давления со стороны полицейских.
Lenta.ru 17:14
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», сменило владельца: теперь оно принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ).
Lenta.ru 17:40
Шоу-бизнес
Скандал: Кайли Дженнер обвинила собственную мать в финансовом крахе
Совсем недавно в СМИ появилась новость о том, что знаменитая Кайли Дженнер была исключена из списка миллиардеров журнала Forbes.
SM News 08:10
Здоровье
За сутки в Хабаровском крае заболели коронавирусом менее 60 человек
Всего в крае зарегистрировано 2018 случаев заболевания, из них 11 закончились смертью пациентов.
Хабаровские вести 30 мая в 05:35
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми капризными моторами
Новые автомобили 11:14