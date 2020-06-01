Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление массовых беспорядков в американских городах, заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте Белого дома.

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Общество Трамп, коронавирус и обратный расизм: погромы в США привели к холиварам в России Dp.ru поговорил с экспертами по поводу настоящих причин протестов в США и узнал, как эти события связаны с коронавирусом.

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