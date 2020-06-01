Политика
Газета.RuТрамп направит дополнительные силы на подавление беспорядков
Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы на подавление массовых беспорядков в американских городах, заявила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани в ходе брифинга, трансляция которого ведется на сайте Белого дома.
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Общество
В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны
Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.
РБК 16:28
Политика
В США призвали Трампа жестко подавить протесты
Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе с 26 мая.
Lenta.ru 14:50
Происшествия
Стало известно о жизни въехавшего в толпу бунтующих в США украинца
Стало известно о жизни протаранившего толпу бунтующих в США грузовиком украинца, Богдане Вечирко.
Lenta.ru 12:22
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Политика
Правительство подготовило план восстановления экономики России
Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM 04:26
Экономика
Владельцем способного достроить Nord Stream 2 судна стал фонд из Самары
Круз заявил в мае, что новые санкции затронут любое судно и любого судовладельца, которые попытаются достроить Nord Stream 2.
РБК 13:13
Происшествия
Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда
Врачи назвали причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые акции протеста в США.
Газета.Ru 15:47
Общество
В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом
"В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс 15:16
Здоровье
Названы главные мифы о питьевой воде
Названы главные мифы о питьевой воде. Об это стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:26
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Lenta.ru 07:32
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия 11:41
Политика
Россиян нет среди пострадавших в результате беспорядков в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что россиян нет среди пострадавших в результате беспорядков в США.
RT на русском 16:51
Общество
Трамп, коронавирус и обратный расизм: погромы в США привели к холиварам в России
Dp.ru поговорил с экспертами по поводу настоящих причин протестов в США и узнал, как эти события связаны с коронавирусом.
DP.RU 11:10
Общество
Предназначенный для Калининграда СПГ-терминал уплыл в Индийский океан
Плавучее регазификационное судно «Газпрома» «Маршал Василевский», которое предполагается использовать для снабжения Калининграда сжиженным природным газом (СПГ), направилось в Индийский океан.
РБК 08:14
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru вчера в 18:39
Экономика
РБК Петербург узнал о судьбе пяти портовых мегапроектов Ленобласти
В условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса реализации крупных инвестпроектов Петербурга и Ленобласти оказалась затруднена.
РБК Санкт-Петербург 06:51
Авто
Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep
Официальной информации относительно гаммы силовых агрегатов компания не предоставляет, но коллеги из Китая говорят, что Haval B06 получит турбированные "четвёрки" объёмом 1.5 и 2.0 литра, устанавливаемые на кроссоверы F7 и F7x, а также гибридные модификации - умеренную и подключаемую.
Российская газета 09:33
Религия
В Москве с 6 июня откроют православные храмы
Коммерсантъ 11:31
Авто
Кроссовер Geely Icon опередил по продажам Kia Sportage
Новый кроссовер Geely Icon, вышедший на китайский рынок в феврале 2020 года, обошел по продажам одного из лидеров местного сегмента SUV – KIA KX5/Sportage.
Автоновости дня вчера в 11:35
Происшествия
В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива
Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3.
RT на русском 07:01
Происшествия
В Курске скончался студент, которому отказали в госпитализации
Курск, 1 июня 2020, 19:05 — REGNUM В Курске 27 мая от перитонита скончался 21-летний студент, которого отказались госпитализировать после двух вызовов скорой помощи.
REGNUM 12:05
Политика
Премьер-министр Канады: Россия останется вне формата G7
Оттава, 1 июня 2020, 23:48 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что российского лидера Владимира Путина не следует приглашать на саммит «Большой семерки», поскольку РФ ранее была исключена из «восьмерки» и якобы «не соблюдает международное право».
REGNUM 16:48
Общество
В Италии предложили карать за отрицание коронавируса
Президент итальянской области Венето Лука Дзайя заявил, что за отказ признавать существование коронавируса нужно наказывать так же, как за отрицание Холокоста.
Взгляд.ру 12:51
Авто
Новую Toyota Land Cruiser Prado могут превратить в кроссовер
Новая генерация Toyota Land Cruiser Prado может дебютировать в августе 2022 года.
Народные новости 29 мая в 12:26
Гаджеты
Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung
По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU 05:28
Энергетика
В преддверии сезона в Крыму подорожал бензин
В Крыму в ближайшее время ожидается скачок цен на бензин и пропан-бутан из-за отсутствия конкуренции у добывающих компаний.
ForPost 12:16
Политика
Главы МИД Украины и офиса Зеленского посетят с визитом Германию
Киев, 1 июня 2020, 12:56 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак посетят Германию с официальным визитом, сообщила 1 июня пресс-служба МИД Украины.
REGNUM 05:56
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28