Политика
REGNUMТрамп настаивает на рассмотрении импичмента в Сенате
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет рассмотрения дела об импичменте в Сенате Конгресса США, заявил представитель администрации американского лидера Хоган Гидли в эфире телеканала Fox News.
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Общество
Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море
В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация остаётся на контроле службы.
Общество
Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась
Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Экономика
Стала известна стоимость выставленных на продажу акций «Газпрома»
Уточняется, что количество поступивших заявок составляет 479 штук.
Происшествия
В аэропорту Екатеринбурга грабители отобрали у курьера 30 млн руб
Вечером 21 ноября в районе екатеринбургского аэропорта Кольцово произошло вооруженное нападение на мужчину, у которого злоумышленники отняли 30 млн руб. Об этом сообщает Ura.ru.
Происшествия
Аспирант МГУ выпал из окна общежития
Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Происшествия
На Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве и расчленении женщины
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины, тело которой было обнаружено в поселке Бачатский Кемеровской области.
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем
Политика
Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Политика
Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Общество
ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти
ФСБ пресекла деятельность девяти сторонников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, готовивших почву для свержения власти и создания так называемого "всемирного халифата", сообщает ЦОС ФСБ.
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Футбол
Отец Черышева рассказал, как Денис учил Роналду русскому языку
Общество
Путин поздравил с днем рождения Николая Добронравова
Президент России Владимир Путин поздравил поэта и лауреата государственной премии СССР Николая Добронравова с юбилеем.
Кино
В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри чувствуют себя изгоями в королевской семье
Онлайн-издание People сообщает, что Меган Маркл и принц Гарри чувствуют себя изолированными от остальных членов королевской семьи.
Общество
В Новороссийске объявлен режим ЧС из-за урагана
Режим чрезвычайной ситуации из-за урагана объявили в Новороссийске.
Кино
В России начнут считать данные о просмотрах сериалов в интернете
В информации будет указано название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
Происшествия
В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков
На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющим мировых аналогов».
Происшествия
Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве
В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова.
Общество
Бренд Victoria’s Secret заявил об отмене ежегодных показов
В ноябре 2018 года бывший директор по маркетингу Victoria’s Secret Эд Разек заявил в интервью Vogue, что в показах бренда не должны участвовать плюс-сайз модели или трансгендеры.
Общество
В Генпрокуратуре назвали ошибкой Минздрава новые правила медосмотра
Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что Минздрав, вводя новые правила медосвидетельствования водителей, совершил ошибку.
Происшествия
Пассажир упал на пути на станции метро «Старая деревня» в Петербурге
Утром 22 ноября на станции Петербургского метрополитена "Старая деревня" пассажир упал на пути.
Армия и оружие
В ДНР идет демонтаж объектов военного назначения вблизи Петровского
Народная милиция Донецкой народной республики приступила к демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения на участке «Петровское - Богдановка», сообщает Донецкое агентство новостей.
Происшествия
В Дагестане задержали банду торговцев золотом и серебром
Следствие полагает, что банда сотрудничала с предпринимателями, которые продавали драгоценные металлы, и за период с 2015 по 2019 год приобрела более 1 т золота и 15 т серебра.
Хоккей
Малкин вышел на 84-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ
83-ю строчку в списке бомбардиров занимает Дэйл Хантер (1020). Лучшим является Уэйн Гретцки (2857).
Авто
Tesla выпустила свой первый пикап Cybertruck
Американская компания Tesla представила первый в своей истории пикап, который получил название Cybertruck.