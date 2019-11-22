Политика

REGNUMREGNUMТрамп настаивает на рассмотрении импичмента в Сенате

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет рассмотрения дела об импичменте в Сенате Конгресса США, заявил представитель администрации американского лидера Хоган Гидли в эфире телеканала Fox News.
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Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате

Газета.Ru02:07

Президент США Дональд Трамп настаивает на рассмотрении дела об импичменте в Сенате американского Конгресса

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Трамп настаивает на возможном рассмотрении процедуры импичмента в сенате

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Lenta.ruвчера в 20:09

Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями

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