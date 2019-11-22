Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет рассмотрения дела об импичменте в Сенате Конгресса США, заявил представитель администрации американского лидера Хоган Гидли в эфире телеканала Fox News.

Трамп настаивает на рассмотрении импичмента в Сенате

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