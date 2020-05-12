Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецТрамп настаивает на введении ФРС отрицательной ставки

Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трампзаявил о необходимости введения Федеральной резервной системой отрицательной базовой процентной ставки, как во многих других странах.
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