Я твердо убежден, что нам необходима отрицательная ставка.

Вашингтон, 14 мая 2020, 10:20 — REGNUM Президент Дональд Трамп уверен, что Федеральная резервная система (ФРС) США обязана ввести отрицательную базовую процентную ставку по примеру других государств.

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